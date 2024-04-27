Страстная седмица: что ни в коем случае нельзя делать в самые строгие дни Великого поста

РПЦ поддерживает идею сделать некоторые дни Страстной недели выходными

28 апреля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Страстная неделя в 2024 году проходит с 29 апреля по 4 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Великий пост в христианстве заканчивается Страстной неделей, когда верующие вспоминают Крестные страдания Христа перед Пасхой. Известно, что в РПЦ поддерживают предложение сделать некоторые дни Страстной недели выходными. URA.RU в своем материале рассказывает, как православные готовятся к празднику Воскресения, какие события вспоминает Церковь и от каких действий стоит воздерживаться в этот период. Даты Страстной недели в 2024 году Страстная неделя в 2024 году будет проходить с 29 апреля по 4 мая. Вербное воскресенье, с которого начинается эта неделя, приходится на 28 апреля. Светлое Христово Воскресение в этом году отмечается 5 мая. Страстная неделя считается последней неделей Великого поста и предшествует празднованию Пасхи — главного христианского праздника. Суть названия Суть названия «Страстная неделя» в христианской традиции заключается в воспоминании страданий и чудес Сына Божьего перед распятием, что придает этой неделе высокую значимость. В русской церковной практике отдельные дни этой недели также получили название «Великий понедельник», «Великий вторник» и так далее, каждый из которых символично связан с событиями последних дней Христа на земле. Великий понедельник Великий Понедельник — начало Страстной недели в православной церкви, посвященный святому Иосифу Прекрасному. Его жизнь ассоциируется с жизнью Христа из-за испытаний и страданий, которые он перенес. Принужденный братьями в рабство, как Христос предан Иудою, Иосиф благодаря вере и мудрости добился верности фараону. Он прощал и верил, пережил гибель, но вернулся к семье. Вечером этого дня проводится Чин мироварения с использованием миро, символизирующий приближение страданий Спасителя. Великий вторник Великий вторник — день в Страстной неделе, когда верующие вспоминают проповеди Иисуса в Иерусалимском храме и за его пределами. Христос раскрыл свою суть ученикам, рассказав две притчи: о талантах и о десяти девах. По притче о талантах, каждому даны способности для развития и использования. Притча об умных и глупых девах учит о готовности к Второму пришествию Христа и о значимости подготовки к встрече со Христом. Великая среда В Великую среду христиане вспоминают два важных события из Евангелия: помазание Христа миром и предательство Иуды Искариота. В первом случае женщина-грешница возливает драгоценное миро на голову Иисусу в доме Симона прокаженного, что вызывает возмущение у учеников. Иисус же объясняет, что это подготовка к его предстоящему погребению. В то же время Иуда Искариот уходит к первосвященникам и договаривается предать Христа за 30 сребреников, начиная тем самым предательство. Служба в церкви в этот день включает последнюю Литургию преждеосвященных даров, после которой читается молитва с тремя поклонами. Земные поклоны прекращаются до праздника Троицы. Также в Великую среду верующие могут участвовать в таинстве исповеди. Великий четверг Великий Четверг — особый день в Православном календаре, когда вспоминается Тайная Вечеря Иисуса Христа с учениками, где было учреждено Святое Причастие. Причастие в этот день символизирует объединение верующего с Христом. Также совершается обряд омовения ног, повторяющий жест Иисуса. Верующие занимаются подготовкой к Пасхе: уборкой, крашением яиц, выпеканием куличей, отдавая предпочтение молитве и посещению храма. Великая пятница Великая, или Страстная пятница — день скорби и испытаний для христиан в память Крестных Страданий Иисуса Христа. Христиане отдают дань уважения за жертву Спасителя, подчеркивая Его любовь к миру. Церковные обряды наполнены скорбью и уважением к жертве Христа, вдумчиво вспоминая уроки прощения и сострадания, которые передал нам этот день. Великая суббота В Великую субботу православная Церковь отмечает погребение Христа и его спуск в ад, где он освобождает праведные души и вводит их в рай. Полуночница начинается в начале полуночи, священнослужители переносят плащаницу на престол в предвкушении Пасхи. Крестный ход и встреча с воскресшим Христом важные моменты пасхальной ночи. Также в этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь, который передается по миру, включая Россию. Как соблюдать пост на Страстной неделе Во время Страстной недели верующие соблюдают особые правила поста, которые начинают действовать в последнюю неделю Великого поста. С понедельника по четверг питание ограничивается сухоедением, которое включает в себя хлеб, сырые овощи и фрукты, а также блюда без добавления растительного масла. В четверг можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, но без продуктов животного происхождения. В пятницу верующим предписывается воздержаться от пищи вообще, так как это день великой скорби. В субботу можно есть горячую пищу без масла, а с воскресенья (Пасхи) все ограничения в пище снимаются. После длительного поста важно постепенно выходить из него, избегая излишеств и переедания жирной и тяжелой пищи на Пасху, чтобы не навредить своему здоровью. Рекомендуется не сразу употреблять в больших количествах творог, куличи, яйца и мясо после окончания поста. Чего нельзя делать на Страстной неделе На Страстной неделе важно сосредоточиться не только на соблюдении строгой диеты, свойственной Великому посту, но и на духовных практиках. Самое главное правило на этой неделе — уделить внимание молитве, помощи ближним и избежать развлечений и бытовой суеты. В этот период важно бороться с завистью, обидами и раздражением, избегать шумных застолий с алкоголем, курения и блуда. Это время глубокого покаяния, анализа собственной жизни и стремления к духовному совершенству. Цель — преодоление пороков и стремление к улучшению себя, соблюдение ограничений предписывается добровольно и искренне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великий пост в христианстве заканчивается Страстной неделей, когда верующие вспоминают Крестные страдания Христа перед Пасхой. Известно, что в РПЦ поддерживают предложение сделать некоторые дни Страстной недели выходными. URA.RU в своем материале рассказывает, как православные готовятся к празднику Воскресения, какие события вспоминает Церковь и от каких действий стоит воздерживаться в этот период. Страстная неделя в 2024 году будет проходить с 29 апреля по 4 мая. Вербное воскресенье, с которого начинается эта неделя, приходится на 28 апреля. Светлое Христово Воскресение в этом году отмечается 5 мая. Страстная неделя считается последней неделей Великого поста и предшествует празднованию Пасхи — главного христианского праздника. Суть названия «Страстная неделя» в христианской традиции заключается в воспоминании страданий и чудес Сына Божьего перед распятием, что придает этой неделе высокую значимость. В русской церковной практике отдельные дни этой недели также получили название «Великий понедельник», «Великий вторник» и так далее, каждый из которых символично связан с событиями последних дней Христа на земле. Великий Понедельник — начало Страстной недели в православной церкви, посвященный святому Иосифу Прекрасному. Его жизнь ассоциируется с жизнью Христа из-за испытаний и страданий, которые он перенес. Принужденный братьями в рабство, как Христос предан Иудою, Иосиф благодаря вере и мудрости добился верности фараону. Он прощал и верил, пережил гибель, но вернулся к семье. Вечером этого дня проводится Чин мироварения с использованием миро, символизирующий приближение страданий Спасителя. Великий вторник — день в Страстной неделе, когда верующие вспоминают проповеди Иисуса в Иерусалимском храме и за его пределами. Христос раскрыл свою суть ученикам, рассказав две притчи: о талантах и о десяти девах. По притче о талантах, каждому даны способности для развития и использования. Притча об умных и глупых девах учит о готовности к Второму пришествию Христа и о значимости подготовки к встрече со Христом. В Великую среду христиане вспоминают два важных события из Евангелия: помазание Христа миром и предательство Иуды Искариота. В первом случае женщина-грешница возливает драгоценное миро на голову Иисусу в доме Симона прокаженного, что вызывает возмущение у учеников. Иисус же объясняет, что это подготовка к его предстоящему погребению. В то же время Иуда Искариот уходит к первосвященникам и договаривается предать Христа за 30 сребреников, начиная тем самым предательство. Служба в церкви в этот день включает последнюю Литургию преждеосвященных даров, после которой читается молитва с тремя поклонами. Земные поклоны прекращаются до праздника Троицы. Также в Великую среду верующие могут участвовать в таинстве исповеди. Великий Четверг — особый день в Православном календаре, когда вспоминается Тайная Вечеря Иисуса Христа с учениками, где было учреждено Святое Причастие. Причастие в этот день символизирует объединение верующего с Христом. Также совершается обряд омовения ног, повторяющий жест Иисуса. Верующие занимаются подготовкой к Пасхе: уборкой, крашением яиц, выпеканием куличей, отдавая предпочтение молитве и посещению храма. Великая, или Страстная пятница — день скорби и испытаний для христиан в память Крестных Страданий Иисуса Христа. Христиане отдают дань уважения за жертву Спасителя, подчеркивая Его любовь к миру. Церковные обряды наполнены скорбью и уважением к жертве Христа, вдумчиво вспоминая уроки прощения и сострадания, которые передал нам этот день. В Великую субботу православная Церковь отмечает погребение Христа и его спуск в ад, где он освобождает праведные души и вводит их в рай. Полуночница начинается в начале полуночи, священнослужители переносят плащаницу на престол в предвкушении Пасхи. Крестный ход и встреча с воскресшим Христом важные моменты пасхальной ночи. Также в этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь, который передается по миру, включая Россию. Во время Страстной недели верующие соблюдают особые правила поста, которые начинают действовать в последнюю неделю Великого поста. С понедельника по четверг питание ограничивается сухоедением, которое включает в себя хлеб, сырые овощи и фрукты, а также блюда без добавления растительного масла. В четверг можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, но без продуктов животного происхождения. В пятницу верующим предписывается воздержаться от пищи вообще, так как это день великой скорби. В субботу можно есть горячую пищу без масла, а с воскресенья (Пасхи) все ограничения в пище снимаются. После длительного поста важно постепенно выходить из него, избегая излишеств и переедания жирной и тяжелой пищи на Пасху, чтобы не навредить своему здоровью. Рекомендуется не сразу употреблять в больших количествах творог, куличи, яйца и мясо после окончания поста. На Страстной неделе важно сосредоточиться не только на соблюдении строгой диеты, свойственной Великому посту, но и на духовных практиках. Самое главное правило на этой неделе — уделить внимание молитве, помощи ближним и избежать развлечений и бытовой суеты. В этот период важно бороться с завистью, обидами и раздражением, избегать шумных застолий с алкоголем, курения и блуда. Это время глубокого покаяния, анализа собственной жизни и стремления к духовному совершенству. Цель — преодоление пороков и стремление к улучшению себя, соблюдение ограничений предписывается добровольно и искренне.