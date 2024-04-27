Директор «Коррозии металла» объяснила причину задержания Троицкого

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Об этом рассказала директор музыкальной группы Мария Рунова.
«Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — передает слова Руновой ТАСС. Она добавила, что спорная символика изображена на продукции музыкальной группы, не предназначенной для продажи. Она содержит старые славянские символы в виде различных солнечных образов с изогнутыми лучами, заключила директор.
Участники группы «Коррозия металла» были задержаны правоохранителями 28 апреля в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде во время концерта. Группа известна своими провокационными текстами и агрессивным шоу на сцене.
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