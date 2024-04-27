27 апреля 2024

Директор «Коррозии металла» объяснила причину задержания Троицкого

Директор «Коррозии металла»: Троицкого арестовали за показ нацистской символики
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Троицкого задержали за демонстрацию нацистской символики, заявила Мария Рунова Фото:

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Об этом рассказала директор музыкальной группы Мария Рунова.

«Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — передает слова Руновой ТАСС. Она добавила, что спорная символика изображена на продукции музыкальной группы, не предназначенной для продажи. Она содержит старые славянские символы в виде различных солнечных образов с изогнутыми лучами, заключила директор.

Участники группы «Коррозия металла» были задержаны правоохранителями 28 апреля в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде во время концерта. Группа известна своими провокационными текстами и агрессивным шоу на сцене.

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Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Об этом рассказала директор музыкальной группы Мария Рунова. «Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — передает слова Руновой ТАСС. Она добавила, что спорная символика изображена на продукции музыкальной группы, не предназначенной для продажи. Она содержит старые славянские символы в виде различных солнечных образов с изогнутыми лучами, заключила директор. Участники группы «Коррозия металла» были задержаны правоохранителями 28 апреля в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде во время концерта. Группа известна своими провокационными текстами и агрессивным шоу на сцене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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