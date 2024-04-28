TikTok вновь работает в России

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Приложение TikTok начало работать в России без использования VPN Фото:

У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok. Ранее оно требовало использование VPN для доступа.

«27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN», — сообщает «Подмосковье сегодня». Там добавили, что в списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы.

В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала.

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У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok. Ранее оно требовало использование VPN для доступа. «27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN», — сообщает «Подмосковье сегодня». Там добавили, что в списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы. В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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