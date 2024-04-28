TikTok вновь работает в России

28 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Приложение TikTok начало работать в России без использования VPN Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok. Ранее оно требовало использование VPN для доступа. «27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN», — сообщает «Подмосковье сегодня». Там добавили, что в списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы. В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok. Ранее оно требовало использование VPN для доступа. «27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN», — сообщает «Подмосковье сегодня». Там добавили, что в списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы. В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала.