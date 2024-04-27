Курганцам напомнили способы защиты от комаров и клещей

28 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Репелленты от клещей и комаров имеют разный состав и эффективность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Репелленты — популярный способ защиты от кровососущих насекомых и клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций. Как выбрать подходящее средство, чтобы оно было максимально эффективным и безопасным для здоровья, курганцам рассказали специалисты Роспотребнадзора. «Репелленты — это вещества, предназначенные для отпугивания насекомых и клещей, которые могут быть опасны для человека. Они бывают как синтетическими, так и натуральными, и выпускаются в различных формах, включая спреи, кремы и аэрозоли», — указано в информации Роспотребнадзора. Виды репеллентов Среди синтетических репеллентов наиболее известными являются N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА), этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат (ИР3535), 1-пиперидинкарбоновая кислота 2-(2-гидроксиэтил)-1-метилпропиловый эфир (Икаридин) и другие. Растительные репелленты обычно основаны на эфирных маслах, таких как масло цитронеллы или герани. Однако их эффективность ниже по сравнению с синтетическими. Эффективность репеллентов зависит от множества факторов, включая активное вещество, его концентрацию, условия применения и вид насекомых. Средства на основе ДЭТА обеспечивают наиболее длительную защиту, но могут быть более токсичными, в то время как ИР3535 часто используется для детских репеллентов из-за его низкой токсичности. Выбор репеллента должен основываться на условиях пребывания в природе, индивидуальных особенностях человека и уровне активности насекомых. Важно также учитывать, что репелленты, нанесенные на одежду, сохраняют свою активность дольше (несколько суток), чем на коже (до 2-3 часов). При выборе средства следует обращать внимание на информацию о его составе и способе применения, указанную на этикетке. От гнуса и комаров Для защиты от укуса взрослым рекомендуют репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА. У такого средства время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу составляет более четырех часов, а при нанесении на одежду — до 20 суток. На открытые участки кожи лучше нанести средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащие 25% или более ДЭТА. В местах с маленькой численностью насекомых и для детей среднего возраста подходят средства с низким содержанием ДЭТА (менее 10%), а для младшего возраста — с содержанием репеллента ИР3535. От клещей Для защиты от таежных и лесных клещей специалисты рекомендуют средства с высоким содержанием ДЭТА (30-50%). Их нужно наносить на одежду. Однако следует помнить, что средства отпугивают, но не убивают клещей. Самые эффективные от клещей средства — акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства. Их также наносят на одежду. Новые популярные формы применения репеллентов — браслеты и наклейки, а также стикеры и пластыри. У таких изделий обычно низкие защитные свойства. Но такие средства разрешены для применения взрослыми и детьми при низкой численности насекомых. Каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации. Документ можно попросить у продавца. В Курганской области по данным на 26 апреля, поступило больше 200 обращений по поводу укусов клещами. В числе пострадавших 72 ребенка. Начаты акарицидные обработки общественных территорий — обработано уже около 500 га. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Репелленты — популярный способ защиты от кровососущих насекомых и клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций. Как выбрать подходящее средство, чтобы оно было максимально эффективным и безопасным для здоровья, курганцам рассказали специалисты Роспотребнадзора. «Репелленты — это вещества, предназначенные для отпугивания насекомых и клещей, которые могут быть опасны для человека. Они бывают как синтетическими, так и натуральными, и выпускаются в различных формах, включая спреи, кремы и аэрозоли», — указано в информации Роспотребнадзора. Виды репеллентов Среди синтетических репеллентов наиболее известными являются N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА), этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат (ИР3535), 1-пиперидинкарбоновая кислота 2-(2-гидроксиэтил)-1-метилпропиловый эфир (Икаридин) и другие. Растительные репелленты обычно основаны на эфирных маслах, таких как масло цитронеллы или герани. Однако их эффективность ниже по сравнению с синтетическими. Эффективность репеллентов зависит от множества факторов, включая активное вещество, его концентрацию, условия применения и вид насекомых. Средства на основе ДЭТА обеспечивают наиболее длительную защиту, но могут быть более токсичными, в то время как ИР3535 часто используется для детских репеллентов из-за его низкой токсичности. Выбор репеллента должен основываться на условиях пребывания в природе, индивидуальных особенностях человека и уровне активности насекомых. Важно также учитывать, что репелленты, нанесенные на одежду, сохраняют свою активность дольше (несколько суток), чем на коже (до 2-3 часов). При выборе средства следует обращать внимание на информацию о его составе и способе применения, указанную на этикетке. От гнуса и комаров Для защиты от укуса взрослым рекомендуют репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА. У такого средства время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу составляет более четырех часов, а при нанесении на одежду — до 20 суток. На открытые участки кожи лучше нанести средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащие 25% или более ДЭТА. В местах с маленькой численностью насекомых и для детей среднего возраста подходят средства с низким содержанием ДЭТА (менее 10%), а для младшего возраста — с содержанием репеллента ИР3535. От клещей Для защиты от таежных и лесных клещей специалисты рекомендуют средства с высоким содержанием ДЭТА (30-50%). Их нужно наносить на одежду. Однако следует помнить, что средства отпугивают, но не убивают клещей. Самые эффективные от клещей средства — акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства. Их также наносят на одежду. Новые популярные формы применения репеллентов — браслеты и наклейки, а также стикеры и пластыри. У таких изделий обычно низкие защитные свойства. Но такие средства разрешены для применения взрослыми и детьми при низкой численности насекомых. Каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации. Документ можно попросить у продавца. В Курганской области по данным на 26 апреля, поступило больше 200 обращений по поводу укусов клещами. В числе пострадавших 72 ребенка. Начаты акарицидные обработки общественных территорий — обработано уже около 500 га.