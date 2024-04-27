27 апреля 2024

Житель Пермского края выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Житель Чайковского задержан Фото:

В городе Чайковском Пермского края мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, которые играли на детской площадке. На данный момент он задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По данным следствия, вечером 27 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. В результате выстрелов им причинены различные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дети на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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В городе Чайковском Пермского края мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, которые играли на детской площадке. На данный момент он задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «По данным следствия, вечером 27 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. В результате выстрелов им причинены различные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. В отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дети на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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