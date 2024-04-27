Житель Пермского края выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек

28 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Житель Чайковского задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Чайковском Пермского края мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, которые играли на детской площадке. На данный момент он задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «По данным следствия, вечером 27 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. В результате выстрелов им причинены различные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. В отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дети на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чайковском Пермского края мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, которые играли на детской площадке. На данный момент он задержан, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «По данным следствия, вечером 27 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. В результате выстрелов им причинены различные травмы», — сообщили в telegram-канале ведомства. В отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дети на данный момент находятся на амбулаторном лечении. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.