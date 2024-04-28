Разработчик сайта Кремля объяснил, почему в России заработал TikTok

Разработчик сайта Кремля Геллер: TikTok пытается противостоять политике США

28 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

TikTok снова начал работать на территории РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Возобновившаяся на территории России работа приложения TikTok может быть связана с недавним давлением со стороны Соединенных Штатов Америки на компанию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok, которое ранее требовало использование VPN для доступа. В списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы.



«Сейчас в очередной раз им ставят большие барьеры в США, компанию как бы снова заставляют полностью продаться. И в этот раз TikTok, судя по репликам руководства, решил все-таки как-то „повоевать“ за свой бизнес. Может быть, это шаги, которыми потихоньку попытаются восстановить отношение с Россией, вопреки наставлениям американского руководства. Вот недавно как раз был очередной „наезд“ от правительства США на TikTok. Опять попытки его ограничения, попытки его купить за бесценок. Скорее всего, в этом причина изменений в работе приложения», — рассказал Артем Геллер.



При этом он отметил, что в компании еще присутствует американское руководство и полноценно доверять этому приложению не стоит. Так же, как и ждать, что TikTok заработает навсегда. «Как долго Tik Tok проработает без VPN, трудно понять, потому что решения принимают менеджеры, и не обязательно самые высокие. Это может быть не финальное решение, а временное. Потому что включить и отключить приложение на определенной территории — это действие, которое не требует больших усилий. А давление на какое-то решение вполне себе может оказать. Также нужно помнить, что значительная доля TikTok — американская. Хоть нам всем говорят, что это китайское приложение. На самом деле их акции принадлежат американским бизнесменам. И какой баланс найдет TikTok в итоге, предсказать сложно», — добавил Геллер.



В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала.



Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роскомнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возобновившаяся на территории России работа приложения TikTok может быть связана с недавним давлением со стороны Соединенных Штатов Америки на компанию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok, которое ранее требовало использование VPN для доступа. В списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы. «Сейчас в очередной раз им ставят большие барьеры в США, компанию как бы снова заставляют полностью продаться. И в этот раз TikTok, судя по репликам руководства, решил все-таки как-то „повоевать“ за свой бизнес. Может быть, это шаги, которыми потихоньку попытаются восстановить отношение с Россией, вопреки наставлениям американского руководства. Вот недавно как раз был очередной „наезд“ от правительства США на TikTok. Опять попытки его ограничения, попытки его купить за бесценок. Скорее всего, в этом причина изменений в работе приложения», — рассказал Артем Геллер. При этом он отметил, что в компании еще присутствует американское руководство и полноценно доверять этому приложению не стоит. Так же, как и ждать, что TikTok заработает навсегда. «Как долго Tik Tok проработает без VPN, трудно понять, потому что решения принимают менеджеры, и не обязательно самые высокие. Это может быть не финальное решение, а временное. Потому что включить и отключить приложение на определенной территории — это действие, которое не требует больших усилий. А давление на какое-то решение вполне себе может оказать. Также нужно помнить, что значительная доля TikTok — американская. Хоть нам всем говорят, что это китайское приложение. На самом деле их акции принадлежат американским бизнесменам. И какой баланс найдет TikTok в итоге, предсказать сложно», — добавил Геллер. В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роскомнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.