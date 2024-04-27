Управляющим компаниям Сургута выдано 384 предостережения

Управляющим компаниям (УК) Сургута (ХМАО) выдано 384 предостережения по предварительным итогам снегоуборочного сезона. Эта цифра значительно превышает показатель прошлого года, сообщил инспектор жилищного контроля контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников.
«Основная мера реагирования контрольного управления по таким нарушениям — это предостережение. Выдано в течение этого года 384 предостережения в адрес и УК, и дирекции дорожного транспорта. В этом году этот показатель сильно превышает показатель прошлого года», — рассказал Сальников SiTV.
У департамента городского хозяйства есть свой рейтинг по количеству замечаний к управляющим компаниям. Лучшей в нем числится ООО «Уют», а худшей — «Стандарт плюс», рассказали в мэрии города.
Общественники Югры определили, в каких городах ХМАО хуже всего обстоят дела с лужами. В первую тройку предварительного рейтинга вошли Пыть-Ях, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
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