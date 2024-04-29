Священник назвал главные условия для правильного проведения Страстной недели

Священник Волков: во время Страстной недели необходимы посещение храма и молитвы

29 апреля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Во время Страстной недели нужно сосредоточиться на богослужении, заявил Александр Волков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков выделил основные условия для правильного проведения Страстной недели. Согласно его словам, посещение храма и молитва являются ключевыми аспектами для правильного проведения Страстной седмицы. «В первую очередь в эти дни нужно сосредоточиться на богослужении, на молитве в храме, без этого не будет правильным образом проведена Страстная седмица», — передает слова Волкова ТАСС. Он добавил, что эта неделя, перед предстоящим Пасхальным праздником, характеризуется особым строгим постом. По мнению священника, строгость поста во время этой недели сравнима с первой неделей Великого поста. Однако он отметил, что такой строгий пост подходит для тех, кто уже имеет опыт и хорошо знаком с реакцией своего организма. Согласно Волкову, вся Страстная неделя является своеобразным отражением последних дней земной жизни Христа. В эти дни верующие отмечают важные события, начиная со взаимодействия Иисуса с учениками и заканчивая Его воскресением из мертвых, заключил Волков. Великий пост в христианстве заканчивается Страстной неделей, когда верующие вспоминают страдания Христа перед Пасхой. URA.RU в своем материале рассказывало о подготовке православных к Пасхе, событиях, которые отмечает Церковь, и рекомендациях в этот период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков выделил основные условия для правильного проведения Страстной недели. Согласно его словам, посещение храма и молитва являются ключевыми аспектами для правильного проведения Страстной седмицы. «В первую очередь в эти дни нужно сосредоточиться на богослужении, на молитве в храме, без этого не будет правильным образом проведена Страстная седмица», — передает слова Волкова ТАСС. Он добавил, что эта неделя, перед предстоящим Пасхальным праздником, характеризуется особым строгим постом. По мнению священника, строгость поста во время этой недели сравнима с первой неделей Великого поста. Однако он отметил, что такой строгий пост подходит для тех, кто уже имеет опыт и хорошо знаком с реакцией своего организма. Согласно Волкову, вся Страстная неделя является своеобразным отражением последних дней земной жизни Христа. В эти дни верующие отмечают важные события, начиная со взаимодействия Иисуса с учениками и заканчивая Его воскресением из мертвых, заключил Волков. Великий пост в христианстве заканчивается Страстной неделей, когда верующие вспоминают страдания Христа перед Пасхой. URA.RU в своем материале рассказывало о подготовке православных к Пасхе, событиях, которые отмечает Церковь, и рекомендациях в этот период.