Подростка, который зарезал мужчину в ХМАО, отправили под домашний арест

29 апреля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Подростка, который зарезал мужчину в Нижневартовске, отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростка, которого подозревают в убийстве мужчины в Нижневартовске, отправили под домашний арест. На меру пресечения подозреваемого в убийстве повлияла положительная характеристика на подростка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Его отправили под домашний арест. Подросток крайне положительно везде характеризуется: и в школе, и среди соседей. Сам он из благополучной семьи», — поделился с агентством источник.



Для подтверждения избранной меры пресечения подозреваемому агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростка, которого подозревают в убийстве мужчины в Нижневартовске, отправили под домашний арест. На меру пресечения подозреваемого в убийстве повлияла положительная характеристика на подростка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Его отправили под домашний арест. Подросток крайне положительно везде характеризуется: и в школе, и среди соседей. Сам он из благополучной семьи», — поделился с агентством источник. Для подтверждения избранной меры пресечения подозреваемому агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.