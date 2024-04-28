Подростка, который зарезал мужчину в ХМАО, отправили под домашний арест

Подростка, которого подозревают в убийстве мужчины в Нижневартовске, отправили под домашний арест. На меру пресечения подозреваемого в убийстве повлияла положительная характеристика на подростка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Его отправили под домашний арест. Подросток крайне положительно везде характеризуется: и в школе, и среди соседей. Сам он из благополучной семьи», — поделился с агентством источник.
Для подтверждения избранной меры пресечения подозреваемому агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.
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