28 апреля 2024
27 апреля 2024

Подростка, который зарезал мужчину в ХМАО, отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, зал суда, судебное заседание, приговор суда, судья, суд
Подростка, который зарезал мужчину в Нижневартовске, отправили под домашний арест Фото:

Подростка, которого подозревают в убийстве мужчины в Нижневартовске, отправили под домашний арест. На меру пресечения подозреваемого в убийстве повлияла положительная характеристика на подростка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Его отправили под домашний арест. Подросток крайне положительно везде характеризуется: и в школе, и среди соседей. Сам он из благополучной семьи», — поделился с агентством источник.

Для подтверждения избранной меры пресечения подозреваемому агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростка, которого подозревают в убийстве мужчины в Нижневартовске, отправили под домашний арест. На меру пресечения подозреваемого в убийстве повлияла положительная характеристика на подростка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Его отправили под домашний арест. Подросток крайне положительно везде характеризуется: и в школе, и среди соседей. Сам он из благополучной семьи», — поделился с агентством источник. Для подтверждения избранной меры пресечения подозреваемому агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...