Пугачева не согласилась с итогами конкурса «Голос»

29 апреля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

В шоу «Голос» победил 26-летний Богдан Шувалов Фото: Дарья Попова © URA.RU Певица Алла Пугачева поддержала финалиста шоу «Голос 12» Георгия Русских, который занял второе место. Тем самым она показала, что не согласна с итогами зрительского голосования. Об этом она сообщила в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Браво!» — подписала Пугачева под фото с изображением Георгия Русских. В ответ на это Русских написал, что любит певицу бесконечно. В телевизионном проекте «Голос 12», который показывают на Первом канале, победил 26-летний Богдан Шувалов. Он исполнил песню «Sole Mio/ Tutti Frutti». В финале за звание боролись четыре участника: Георгий Русских из команды Владимира Преснякова, Алексей Сулима, являющийся участником команды Zivert, Анастасия Садковская, певшая у Антона Беляева и Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева поддержала финалиста шоу «Голос 12» Георгия Русских, который занял второе место. Тем самым она показала, что не согласна с итогами зрительского голосования. Об этом она сообщила в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Браво!» — подписала Пугачева под фото с изображением Георгия Русских. В ответ на это Русских написал, что любит певицу бесконечно. В телевизионном проекте «Голос 12», который показывают на Первом канале, победил 26-летний Богдан Шувалов. Он исполнил песню «Sole Mio/ Tutti Frutti». В финале за звание боролись четыре участника: Георгий Русских из команды Владимира Преснякова, Алексей Сулима, являющийся участником команды Zivert, Анастасия Садковская, певшая у Антона Беляева и Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, передает «Царьград».