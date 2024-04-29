29 апреля 2024

Пугачева не согласилась с итогами конкурса «Голос»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, музыкант, вокал, певец, солист
В шоу «Голос» победил 26-летний Богдан Шувалов Фото:

Певица Алла Пугачева поддержала финалиста шоу «Голос 12» Георгия Русских, который занял второе место. Тем самым она показала, что не согласна с итогами зрительского голосования. Об этом она сообщила в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

«Браво!» — подписала Пугачева под фото с изображением Георгия Русских. В ответ на это Русских написал, что любит певицу бесконечно.

В телевизионном проекте «Голос 12», который показывают на Первом канале, победил 26-летний Богдан Шувалов. Он исполнил песню «Sole Mio/ Tutti Frutti». В финале за звание боролись четыре участника: Георгий Русских из команды Владимира Преснякова, Алексей Сулима, являющийся участником команды Zivert, Анастасия Садковская, певшая у Антона Беляева и Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Алла Пугачева поддержала финалиста шоу «Голос 12» Георгия Русских, который занял второе место. Тем самым она показала, что не согласна с итогами зрительского голосования. Об этом она сообщила в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Браво!» — подписала Пугачева под фото с изображением Георгия Русских. В ответ на это Русских написал, что любит певицу бесконечно. В телевизионном проекте «Голос 12», который показывают на Первом канале, победил 26-летний Богдан Шувалов. Он исполнил песню «Sole Mio/ Tutti Frutti». В финале за звание боролись четыре участника: Георгий Русских из команды Владимира Преснякова, Алексей Сулима, являющийся участником команды Zivert, Анастасия Садковская, певшая у Антона Беляева и Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...