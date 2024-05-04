Почти девять тысяч курганцев, пострадавших от паводка, получили выплаты

05 мая 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Выплаты полагаются курганцам, чьи дома пострадали при ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области одобрено около девяти тысяч заявлений на единовременные выплаты от граждан, чьи дома были затоплены во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Одобрено около девяти тысяч заявлений на выплаты от жителей Курганской области, пострадавших во время паводка. Из них около 8,4 тысячи направлены на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей и почти 600 — по частичной или полной утрате имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале правительства. Курганцы, чьи дома пострадали в результате наводнения, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Для Курганской области сумма выплаты составляет 71 тысячу 231 рубль за квадратный метр. Размер помощи будут определять эксперты из муниципальных комиссий, а для одиноких граждан сумма компенсации будет рассчитана по норме 33 квадратных метра на человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области одобрено около девяти тысяч заявлений на единовременные выплаты от граждан, чьи дома были затоплены во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Одобрено около девяти тысяч заявлений на выплаты от жителей Курганской области, пострадавших во время паводка. Из них около 8,4 тысячи направлены на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей и почти 600 — по частичной или полной утрате имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале правительства. Курганцы, чьи дома пострадали в результате наводнения, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Для Курганской области сумма выплаты составляет 71 тысячу 231 рубль за квадратный метр. Размер помощи будут определять эксперты из муниципальных комиссий, а для одиноких граждан сумма компенсации будет рассчитана по норме 33 квадратных метра на человека.