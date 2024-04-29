Курганские власти назвали суммы выплат за утраченное из-за паводка жилье. Видео

Курганцы получат компенсации за утраченное из-за паводка жилье

30 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Курганцы получат деньги на ремонт и строительство жилья после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Об этом рассказал директор регионального департамента социальной политики Иван Смирных. «Курганцы, утратившие жилье в результате ЧС, получат выплату на покупку нового жилья, либо на строительство в неподтопляемой зоне. Сумма выплаты будет рассчитываться, исходя из норм Минстроя, то есть, для региона эта сумма составляет 71 тысячу 231 рубль за квадратный метр», — передает пресс-служба областных властей слова Смирных. Размер помощи жителям на ремонт или строительство жилья будут определять эксперты из муниципальных комиссий. Глава департамента отметил, что для одиноких граждан сумма компенсации будет рассчитана по норме 33 квадратных метра на человека, семья из двух человек может претендовать на получение денег за 42 квадратных метра. Если в семье больше двух человек, то компенсация будет рассчитана по норме 18 квадратных метра на человека, подчеркнул Смирных. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее власти Курганской области объявили об увеличении до 100 тысяч рублей суммы выплат для граждан, пострадавших от наводнения. Размеры компенсаций за частичную и полную утрату имущества были пересмотрены после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Об этом рассказал директор регионального департамента социальной политики Иван Смирных. «Курганцы, утратившие жилье в результате ЧС, получат выплату на покупку нового жилья, либо на строительство в неподтопляемой зоне. Сумма выплаты будет рассчитываться, исходя из норм Минстроя, то есть, для региона эта сумма составляет 71 тысячу 231 рубль за квадратный метр», — передает пресс-служба областных властей слова Смирных. Размер помощи жителям на ремонт или строительство жилья будут определять эксперты из муниципальных комиссий. Глава департамента отметил, что для одиноких граждан сумма компенсации будет рассчитана по норме 33 квадратных метра на человека, семья из двух человек может претендовать на получение денег за 42 квадратных метра. Если в семье больше двух человек, то компенсация будет рассчитана по норме 18 квадратных метра на человека, подчеркнул Смирных. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее власти Курганской области объявили об увеличении до 100 тысяч рублей суммы выплат для граждан, пострадавших от наводнения. Размеры компенсаций за частичную и полную утрату имущества были пересмотрены после совещания с президентом России Владимиром Путиным.