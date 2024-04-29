29 апреля 2024
28 апреля 2024

В челябинском районе пытаются поймать дикого медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
В Челябинской области занимаются отловом медведя, замеченного в Карталинском районе Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 30 апреля заметили дикого медведя. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС), зверь убежал в сторону Брединского района.

«Медведь пошел в сторону Брединского района. Сейчас организована работа по его отлову», — сообщили URA.RU в ЕДДС.

Кадрами, на которых животное выходит из леса и бегает по полю, поделились местные жители. Медведь был замечен убегающим по маршруту Сенной-Новониколаевка-МГОК. Как сообщило издание «Картновости», нахождение зверя на территории района зафиксировано карталинскими егерями.

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В Карталинском районе Челябинской области 30 апреля заметили дикого медведя. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС), зверь убежал в сторону Брединского района. «Медведь пошел в сторону Брединского района. Сейчас организована работа по его отлову», — сообщили URA.RU в ЕДДС. Кадрами, на которых животное выходит из леса и бегает по полю, поделились местные жители. Медведь был замечен убегающим по маршруту Сенной-Новониколаевка-МГОК. Как сообщило издание «Картновости», нахождение зверя на территории района зафиксировано карталинскими егерями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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