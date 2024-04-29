В Карталинском районе Челябинской области 30 апреля заметили дикого медведя. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС), зверь убежал в сторону Брединского района.
«Медведь пошел в сторону Брединского района. Сейчас организована работа по его отлову», — сообщили URA.RU в ЕДДС.
Кадрами, на которых животное выходит из леса и бегает по полю, поделились местные жители. Медведь был замечен убегающим по маршруту Сенной-Новониколаевка-МГОК. Как сообщило издание «Картновости», нахождение зверя на территории района зафиксировано карталинскими егерями.
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