В челябинском районе пытаются поймать дикого медведя. Видео

30 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Челябинской области занимаются отловом медведя, замеченного в Карталинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области 30 апреля заметили дикого медведя. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС), зверь убежал в сторону Брединского района. «Медведь пошел в сторону Брединского района. Сейчас организована работа по его отлову», — сообщили URA.RU в ЕДДС. Кадрами, на которых животное выходит из леса и бегает по полю, поделились местные жители. Медведь был замечен убегающим по маршруту Сенной-Новониколаевка-МГОК. Как сообщило издание «Картновости», нахождение зверя на территории района зафиксировано карталинскими егерями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карталинском районе Челябинской области 30 апреля заметили дикого медведя. Как URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС), зверь убежал в сторону Брединского района. «Медведь пошел в сторону Брединского района. Сейчас организована работа по его отлову», — сообщили URA.RU в ЕДДС. Кадрами, на которых животное выходит из леса и бегает по полю, поделились местные жители. Медведь был замечен убегающим по маршруту Сенной-Новониколаевка-МГОК. Как сообщило издание «Картновости», нахождение зверя на территории района зафиксировано карталинскими егерями.