Семья из Челябинска потеряла полмиллиона рублей из-за ошибки в загранпаспорте

Из-за опечатки в загранпаспорте старшего ребенка не пропустили на пограничном контроле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из Челябинска не смогла воспользоваться оплаченными путевками в Египет стоимостью полмиллиона рублей из-за ошибки в загранпаспорте старшего сына. Документ аннулировали на пограничном контроле в аэропорту, несмотря на то, что в декабре 2023 года подростка уже пропускали за границу.

«Ребенок у меня получил паспорт в сентябре, в декабре нас выпустили по нему за границу, а сейчас вот такая ситуация. В любом случае, я хочу дойти до Верховного суда. Потому что потраченные 500 тысяч рублей — это, конечно, наши расходы», — сообщила Татьяна Мазунина изданию «74.ру».

На посадку семью не допустили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Причиной стало отсутствие указания пола в машинопечатной зоне паспорта. В документе об изъятии указано, что в загранпаспорте установлены признаки непригодности.

В пресс-службе областного главка уточнили, что при выдаче загранпаспорта заявителя просят проверить правильность заполнения документа и отсутствие ошибок. Если подать заявление на исправление опечаток, то загранпаспорт изготавливается заново в максимально короткие сроки, а пошлина не взимается.