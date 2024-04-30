Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован албанский наемник Кекич

На авдеевском направлении Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Албанский наемник Кевар Кекич ликвидирован российскими войсками на авдеевском направлении», — заявил военкор в своем telegram-канале. Кекичу было 20 лет. Он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).
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На авдеевском направлении Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. «Албанский наемник Кевар Кекич ликвидирован российскими войсками на авдеевском направлении», — заявил военкор в своем telegram-канале. Кекичу было 20 лет. Он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).