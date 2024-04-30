Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован албанский наемник Кекич

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Наемник участвовал в боях на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На авдеевском направлении Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Албанский наемник Кевар Кекич ликвидирован российскими войсками на авдеевском направлении», — заявил военкор в своем telegram-канале. Кекичу было 20 лет. Он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).

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На авдеевском направлении Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. «Албанский наемник Кевар Кекич ликвидирован российскими войсками на авдеевском направлении», — заявил военкор в своем telegram-канале. Кекичу было 20 лет. Он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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