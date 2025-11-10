ET: Пакистан пытался вывезти из России системы ПВО
Провалена попытка Пакистана получить чертежи зениток С-400
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пакистан неудачно пытался получить доступ к российским технологиям ПВО, о чем сообщает индийское издание The Economic Times. По их данным, в Санкт-Петербурге был задержан россиянин, пытавшийся передать секретные документы пакистанской стороне.
«В Санкт-Петербурге задержан гражданин России, участвовавший в попытке вывоза секретных документов, связанных с российскими военными вертолетами и системами противовоздушной обороны», — пишет The Economic Times. Издание ссылается на собственные источники в спецслужбах.
Индийское издание уточняет, что речь идет о технологиях зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Данные системы считаются одними из наиболее самых современных в российской армии и обладают высокой стратегической ценностью.
Задержанный подозревается в попытке передачи документации иностранному государству. Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в индийском издании.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.