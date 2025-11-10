Угрожавшие Ларисе Долиной люди стали фигурантами уголовного дела
10 ноября 2025 в 13:48
Возбуждено уголовное дело: Ларисе Долиной и ее представителю угрожали убийством
Фото: © URA.RU
В отношении лиц, угрожавших Ларисе Долиной и ее представителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.
