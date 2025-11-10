Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Угрожавшие Ларисе Долиной люди стали фигурантами уголовного дела

10 ноября 2025 в 13:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возбуждено уголовное дело: Ларисе Долиной и ее представителю угрожали убийством

Возбуждено уголовное дело: Ларисе Долиной и ее представителю угрожали убийством

Фото: © URA.RU

В отношении лиц, угрожавших Ларисе Долиной и ее представителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал