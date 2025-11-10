ВС РФ освобождают Купянск, на Украине мобилизуют бездомных: карта СВО на Украине 10 ноября

В Купянске продолжается продвижение российских войск Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Помимо этого, успехи ВС РФ фиксируются на красноармейском, северском, константиновском и других направлениях. А военные ВСУ рассказали о ситуации в украинском тылу: на фронт мобилизуются бездомные и те люди, которые болеют ДЦП и онкологией. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.



ДНР

Красноармейское направление

Ведутся бои вблизи микрорайона Динас в Красноармейске (Покровске). ВСУ продолжают пытаться выбраться из окружения. Но после безуспешных попыток сдаются в плен. Тем временем в Мирнограде войска РФ расширяют зону контроля в северной и южной частях города.

Также из городской агломерации Красноармейска российские солдаты эвакуировали семью. Происходило это в течение четырех часов, группе неоднократно приходилось останавливаться, чтобы не выдать свое местоположение, об этом сообщили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются бои. В частности, они ведутся за крупный оборонительный район ВСУ юго-восточнее Северска.

К тому же российские войска заблокировали подразделения ВСУ у Звановки в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«На краснолиманском и северском направлениях в ходе продвижения наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Звановки успешные действия нашей армии привели к блокировке украинских подразделений», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Константиновское направление

Бои продолжаются и на константиновском направлении. В частности, боевые действия ведутся в районе села Иванополья. Российские войска продвигаются к центру населенного пункта.

Помимо этого, ВС РФ, в частности артиллеристы Южного военного округа, уничтожили крупный оборонительный пункт ВСУ к востоку от Иванполья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Информацию приводит ТАСС. Он включал в себя блиндажи, траншеи, ходы сообщений и другие сооружения. Уничтожено не менее 12 украинских солдат.

Южнодонецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска продвигаются с востока, направлении села Сладкое, отмечается продвижение юго-восточнее Нового. В районе Даниловки также ведутся бои. ВС РФ увеличивают территорию своего контроля в районе Волчьего и продвигаются к юго-западной границе Орестополя.

Именно в Волчьем штурмовики группы войск «Восток» уничтожали бойцов ВСУ из трофейных пулеметов. Помимо пулеметов, были найдены автоматы и взрывчатка, которую разработала НАТО. Об этом военнослужащие рассказали ТАСС.

Запорожский фронт

В западной части Степногорска и в посадках к юго-востоку наблюдается продвижение ВС РФ. Помимо этого, в Минобороны РФ сообщали об освобождении пункта населенного Рыбное.

Харьковский фронт

В Купянске ВС РФ ведут бои в микрорайоне Юбилейный на юге города. На севере участка есть продвижение к Двуречанскому. Также российские войска продвигаются в застройке Волчанска.

Помимо этого, российские войска освободили территорию комбината в городе. Об этом рассказал командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

В Харьковской области военнослужащие ВСУ сдаются в плен. Лишь за прошлые сутки их число составило восемь человек. Ещё большая часть бежит с позиций, самовольно покидая часть, указано в материале РИА Новости.

К тому же российские войска уничтожили склад дронов ВСУ. Он применялся для атак по Белгородской области.

«В районе населенного пункта Коротыч Харьковской области уничтожен пункт дислокации операторов и склад БПЛА „Дартс“ ВСУ. Беспилотники данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области», — сообщили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС.

Сумское направление

ВС РФ продвигаются в районе Андреевки. Также они продвигаются в районе Юнаковки и Кондратовки.

Тем временем в Сумской области был объявлен режим «ЧС военного характера». Об этом сообщил мэр города Ромна Олег Строгний. По его словам, зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Будет развернут штаб по ликвидации последствий.

Украинский тыл

На Украине продолжаются массовые мобилизации бездомных граждан. Согласно заявлению представителя киевского областного ТЦК Олега Байдалюка, если такие люди годны к службе, согласно военно-врачебной экспертизе, то их мобилизуют.