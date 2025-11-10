Суд закроет от публики дело с квартирой Долиной
Суд Московской области рассмотрит дело о квартире Долиной в закрытом режиме
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Балашихинском городском суде Московской области началось рассмотрение дела, связанного с аферой вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщают журналисты из зала суда.
«Провести заседание в закрытом режиме», — решил судья. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что никто из обвиняемых по делу не признал свою вину.
По словам адвоката Долиной, в связи с текущим делом в адрес певицы поступали угрозы убийства. Она обратилась за государственной защитой. Правозащитник сообщила, что угрожали не только самой певице, но и ей самой. По этому факту ранее были возбуждены уголовные дела. Однако в настоящее время их рассмотрение приостановлено.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.