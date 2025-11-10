Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Суд закроет от публики дело с квартирой Долиной

10 ноября 2025 в 14:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд Московской области рассмотрит дело о квартире Долиной в закрытом режиме

Суд Московской области рассмотрит дело о квартире Долиной в закрытом режиме

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Балашихинском городском суде Московской области началось рассмотрение дела, связанного с аферой вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщают журналисты из зала суда.

«Провести заседание в закрытом режиме», — решил судья. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что никто из обвиняемых по делу не признал свою вину. 

По словам адвоката Долиной, в связи с текущим делом в адрес певицы поступали угрозы убийства. Она обратилась за государственной защитой. Правозащитник сообщила, что угрожали не только самой певице, но и ей самой. По этому факту ранее были возбуждены уголовные дела. Однако в настоящее время их рассмотрение приостановлено.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал