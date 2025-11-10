Суд закроет от публики дело с квартирой Долиной

По словам адвоката Долиной, в связи с текущим делом в адрес певицы поступали угрозы убийства. Она обратилась за государственной защитой. Правозащитник сообщила, что угрожали не только самой певице, но и ей самой. По этому факту ранее были возбуждены уголовные дела. Однако в настоящее время их рассмотрение приостановлено.