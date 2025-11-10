Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Появилось видео, как пенсионерка толкает ребенка под поезд в московском метро

URA.RU: на видео попал момент падения школьницы на пути в московском метро
10 ноября 2025 в 13:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инцидент произошел после конфликта 64-летней пенсионерки и школьницы

Инцидент произошел после конфликта 64-летней пенсионерки и школьницы

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Видео с камер в московском метро, где пенсионерка толкнула школьницу на пути, появилось в интернете. Его опубликовало URA.RU в своем telegram-канале. 

«Момент падения школьницы на пути в метро попал на видео», — сообщает информационное агентство в своем telegram-канале. Пенсионерке 64 года. Она толкнула девочку после конфликта. 

Инцидент произошел на станции «Таганская» в Москве. После случившегося пенсионерку задержали по статье 91 УПК РФ — покушение на убийство.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал