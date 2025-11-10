Появилось видео, как пенсионерка толкает ребенка под поезд в московском метро
Инцидент произошел после конфликта 64-летней пенсионерки и школьницы
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Видео с камер в московском метро, где пенсионерка толкнула школьницу на пути, появилось в интернете. Его опубликовало URA.RU в своем telegram-канале.
«Момент падения школьницы на пути в метро попал на видео», — сообщает информационное агентство в своем telegram-канале. Пенсионерке 64 года. Она толкнула девочку после конфликта.
Инцидент произошел на станции «Таганская» в Москве. После случившегося пенсионерку задержали по статье 91 УПК РФ — покушение на убийство.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.