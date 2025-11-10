На руководстве телеканала Би-би-си клейма ставить негде, заявила Захарова Фото: Роман Наумов © URA.RU

На руководстве телеканала BBC, которое недавно подало в отставку, «клейма ставить негде». Оно также причастно к фальсификациям событий в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же „отредактировала“, а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «Взгляд».

Комментарий Захаровой прозвучал на фоне увольнения генерального директора телеканала после фальсификации речи президента США Дональда Трампа. В 2021 году телеканал создал впечатление, что нынешний американский лидер поощрял беспорядки в Капитолии.

Ситуация в Буче произошла в 2022 году. Город, который находится на расстоянии менее 50 километров от Киева, весной был взят под контроль ВСУ и формированиями территориальной обороны. После этого местные силовые структуры провели ряд операций по зачистке территории.