«Сфабриковала Бучу»: Захарова прокомментировала решение руководства Би-би-си уйти в отставку
На руководстве телеканала Би-би-си клейма ставить негде, заявила Захарова
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На руководстве телеканала BBC, которое недавно подало в отставку, «клейма ставить негде». Оно также причастно к фальсификациям событий в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же „отредактировала“, а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «Взгляд».
Комментарий Захаровой прозвучал на фоне увольнения генерального директора телеканала после фальсификации речи президента США Дональда Трампа. В 2021 году телеканал создал впечатление, что нынешний американский лидер поощрял беспорядки в Капитолии.
Ситуация в Буче произошла в 2022 году. Город, который находится на расстоянии менее 50 километров от Киева, весной был взят под контроль ВСУ и формированиями территориальной обороны. После этого местные силовые структуры провели ряд операций по зачистке территории.
Западные и украинские СМИ возложили ответственность за произошедшие события на ВС РФ. В начале апреля 2022 года украинские власти обвинили Россию в гибели мирных жителей Бучи, несмотря на отсутствие доказательств.
