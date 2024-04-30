Зеленский заявил, что новый пакет помощи США должен будет вселить страх в Россию

30 апреля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский надеется уничтожить логистику РФ с новым пакетом помощи США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет военной помощи от США должен «ощущаться» в страхе России. Он также выразил надежду, что помощь Киеву придет как можно скорее. «Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов — это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике [российских войск], в их страхе базироваться где угодно», — заявил Владимир Зеленский. Свое сообщение он опубликовал у себя в telegram-канале. Также президент рассказал, где ВСУ будут применять американскую помощь. Так, украинская армия после транша намерена активизироваться на Покровском Кураховском, Северском, Лиманском и Купянском направлениях, то есть на юге страны. Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам США, передает MK.RU . Однако западные СМИ писали, что 61 миллиард долларов, который получит Киев может быть быстро израсходован, из-за чего украинская сторона столкнется с нехваткой вооружения уже к концу 2025 года, сообщает RT. К тому же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи не изменит ситуацию на поле боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет военной помощи от США должен «ощущаться» в страхе России. Он также выразил надежду, что помощь Киеву придет как можно скорее. «Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов — это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике [российских войск], в их страхе базироваться где угодно», — заявил Владимир Зеленский. Свое сообщение он опубликовал у себя в telegram-канале. Также президент рассказал, где ВСУ будут применять американскую помощь. Так, украинская армия после транша намерена активизироваться на Покровском Кураховском, Северском, Лиманском и Купянском направлениях, то есть на юге страны. Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам США, передает MK.RU. Однако западные СМИ писали, что 61 миллиард долларов, который получит Киев может быть быстро израсходован, из-за чего украинская сторона столкнется с нехваткой вооружения уже к концу 2025 года, сообщает RT. К тому же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи не изменит ситуацию на поле боя.