В челябинском селе после столкновения двух мотоциклов погиб подросток

Оба транспортных средства были без регистрационных знаков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Челябинской области в селе Калачево скончался 17-летний мотоциклист, с которым столкнулся другой байкер. Оба транспортных средства были без госномеров, а их водители — без прав, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло 30 апреля в 20:50 в селе Калачево Копейского городского округа на улице Зеленой. 33-летний водитель мотоцикла „Урал“, с признаками опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом „Кобра“ под управлением молодого человека 2007 года рождения», — комментируют в ГИБДД по Челябинской области.

17-летний водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла «Урал» была госпитализирована, пассажирке «Кобры» оказали разовую медпомощь. В ГИБДД отмечают, что водители находились без шлемов, у них отсутствовало право управления мототранспортом.