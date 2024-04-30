30 апреля 2024
29 апреля 2024

В челябинском селе после столкновения двух мотоциклов погиб подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Оба транспортных средства были без регистрационных знаков Фото:

В Челябинской области в селе Калачево скончался 17-летний мотоциклист, с которым столкнулся другой байкер. Оба транспортных средства были без госномеров, а их водители — без прав, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло 30 апреля в 20:50 в селе Калачево Копейского городского округа на улице Зеленой. 33-летний водитель мотоцикла „Урал“, с признаками опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом „Кобра“ под управлением молодого человека 2007 года рождения», — комментируют в ГИБДД по Челябинской области.

17-летний водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла «Урал» была госпитализирована, пассажирке «Кобры» оказали разовую медпомощь. В ГИБДД отмечают, что водители находились без шлемов, у них отсутствовало право управления мототранспортом.

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В Челябинской области в селе Калачево скончался 17-летний мотоциклист, с которым столкнулся другой байкер. Оба транспортных средства были без госномеров, а их водители — без прав, сообщают в ГИБДД по Челябинской области. «ДТП произошло 30 апреля в 20:50 в селе Калачево Копейского городского округа на улице Зеленой. 33-летний водитель мотоцикла „Урал“, с признаками опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом „Кобра“ под управлением молодого человека 2007 года рождения», — комментируют в ГИБДД по Челябинской области. 17-летний водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла «Урал» была госпитализирована, пассажирке «Кобры» оказали разовую медпомощь. В ГИБДД отмечают, что водители находились без шлемов, у них отсутствовало право управления мототранспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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