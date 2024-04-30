В небе над Украиной заметили яркую вспышку неизвестного происхождения

Сразу над несколькими областями Украины ночью 1 мая была замечена яркая вспышка без взрыва. По предварительным данным, это был метеорит или другое космическое явление.
«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Она была видна на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области и в ряде других областей. По предварительным данным, это метеор, метеорит либо какое-то другое космическое явление», — сообщает в своем telegram-аккаунте украинский канал ТСН.
Источник пишет, что в настоящее время нет никакой официальной информации о вспышке. При этом уточняет, что это никак не связано с военными действиями.
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