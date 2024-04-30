В небе над Украиной заметили яркую вспышку неизвестного происхождения

01 мая 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

В небе над Украиной зафиксировали объект из космоса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сразу над несколькими областями Украины ночью 1 мая была замечена яркая вспышка без взрыва. По предварительным данным, это был метеорит или другое космическое явление. «В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Она была видна на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области и в ряде других областей. По предварительным данным, это метеор, метеорит либо какое-то другое космическое явление», — сообщает в своем telegram-аккаунте украинский канал ТСН. Источник пишет, что в настоящее время нет никакой официальной информации о вспышке. При этом уточняет, что это никак не связано с военными действиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу над несколькими областями Украины ночью 1 мая была замечена яркая вспышка без взрыва. По предварительным данным, это был метеорит или другое космическое явление. «В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Она была видна на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области и в ряде других областей. По предварительным данным, это метеор, метеорит либо какое-то другое космическое явление», — сообщает в своем telegram-аккаунте украинский канал ТСН. Источник пишет, что в настоящее время нет никакой официальной информации о вспышке. При этом уточняет, что это никак не связано с военными действиями.