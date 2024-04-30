30 апреля 2024

В небе над Украиной заметили яркую вспышку неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , загрязнение, небо, авиация, окружающая среда, воздух, полеты
В небе над Украиной зафиксировали объект из космоса Фото:

Сразу над несколькими областями Украины ночью 1 мая была замечена яркая вспышка без взрыва. По предварительным данным, это был метеорит или другое космическое явление.

«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Она была видна на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области и в ряде других областей. По предварительным данным, это метеор, метеорит либо какое-то другое космическое явление», — сообщает в своем telegram-аккаунте украинский канал ТСН.

Источник пишет, что в настоящее время нет никакой официальной информации о вспышке. При этом уточняет, что это никак не связано с военными действиями.

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Сразу над несколькими областями Украины ночью 1 мая была замечена яркая вспышка без взрыва. По предварительным данным, это был метеорит или другое космическое явление. «В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Она была видна на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области и в ряде других областей. По предварительным данным, это метеор, метеорит либо какое-то другое космическое явление», — сообщает в своем telegram-аккаунте украинский канал ТСН. Источник пишет, что в настоящее время нет никакой официальной информации о вспышке. При этом уточняет, что это никак не связано с военными действиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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