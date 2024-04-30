Свердловский замминистра задержан по подозрению во взятке

Чиновник помещен под арест (архивное фото)
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по подозрению во взятке. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Был задержан в воскресенье, 28 апреля. Ленинский районный суд вынес уже и меру пресечения. Чиновник помещен под арест», — кратко пояснил собеседник агентства.
Другой собеседник добавил, что в последний раз Кислицына видели на рабочем месте в субботу, 27 апреля. Подробности его уголовного дела на данный момент неизвестны.
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