30 апреля 2024

Свердловский замминистра задержан по подозрению во взятке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Чиновник помещен под арест (архивное фото) Фото:

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по подозрению во взятке. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Был задержан в воскресенье, 28 апреля. Ленинский районный суд вынес уже и меру пресечения. Чиновник помещен под арест», — кратко пояснил собеседник агентства.

Другой собеседник добавил, что в последний раз Кислицына видели на рабочем месте в субботу, 27 апреля. Подробности его уголовного дела на данный момент неизвестны.

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Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по подозрению во взятке. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Был задержан в воскресенье, 28 апреля. Ленинский районный суд вынес уже и меру пресечения. Чиновник помещен под арест», — кратко пояснил собеседник агентства. Другой собеседник добавил, что в последний раз Кислицына видели на рабочем месте в субботу, 27 апреля. Подробности его уголовного дела на данный момент неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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