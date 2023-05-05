Курганские власти включили фонтаны в городе. Фото

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Разное. Курган, парк победы, фонтан
Фонтаны работают в парке Победы, возле филармонии и мемориала воинам-зауральцам Фото:

В Кургане накануне Дня Победы заработали фонтаны. Об этом сообщается в официальной группе городской мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

«Накануне празднования Дня Победы в Кургане заработали фонтаны. У областной филармонии, в парке Победы и у Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — указано в посте группы «Город Курган».

Ранее URA.RU писало, что курганские ветераны получили выплаты к 9 Мая. Им выплатили по 10 тысяч рублей. Всего в Курганской области проживает 65 ветеранов.

В Кургане заработали фонтаны
В Кургане заработали фонтаны
Фото:

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В Кургане накануне Дня Победы заработали фонтаны. Об этом сообщается в официальной группе городской мэрии в социальной сети «ВКонтакте». «Накануне празднования Дня Победы в Кургане заработали фонтаны. У областной филармонии, в парке Победы и у Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — указано в посте группы «Город Курган». Ранее URA.RU писало, что курганские ветераны получили выплаты к 9 Мая. Им выплатили по 10 тысяч рублей. Всего в Курганской области проживает 65 ветеранов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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