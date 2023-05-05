Фонтаны работают в парке Победы, возле филармонии и мемориала воинам-зауральцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане накануне Дня Победы заработали фонтаны. Об этом сообщается в официальной группе городской мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

«Накануне празднования Дня Победы в Кургане заработали фонтаны. У областной филармонии, в парке Победы и у Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», — указано в посте группы «Город Курган».

Ранее URA.RU писало, что курганские ветераны получили выплаты к 9 Мая. Им выплатили по 10 тысяч рублей. Всего в Курганской области проживает 65 ветеранов.