30 апреля 2024
29 апреля 2024

Сургутяне показали качество воды, после гейзера у мэрии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
У сургутян по улице энергетиков резко ухудшилось качество воды Фото:

Около здания мэрии Сургута произошла коммунальная авария и забил гейзер. Жители близлежащих домов начали массово выкладывать в сеть фотографии и видео с грязной водой из-под крана.

«Филармония. Вода в кране Энергетиков», — комментирует свое фото сургутянин.

Около мэрии Сургута произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Отключение жилых домов от водоснабжения не планируется, но из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды.

Фото:

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Около здания мэрии Сургута произошла коммунальная авария и забил гейзер. Жители близлежащих домов начали массово выкладывать в сеть фотографии и видео с грязной водой из-под крана. «Филармония. Вода в кране Энергетиков», — комментирует свое фото сургутянин. Около мэрии Сургута произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Отключение жилых домов от водоснабжения не планируется, но из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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