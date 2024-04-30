У сургутян по улице энергетиков резко ухудшилось качество воды
Около здания мэрии Сургута произошла коммунальная авария и забил гейзер. Жители близлежащих домов начали массово выкладывать в сеть фотографии и видео с грязной водой из-под крана.
«Филармония. Вода в кране Энергетиков», — комментирует свое фото сургутянин.
Около мэрии Сургута произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Отключение жилых домов от водоснабжения не планируется, но из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды.
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