В Сургуте рядом с мэрией забил гейзер из-за коммунальной аварии. Видео

01 мая 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Сколько продлится ремонт в «Горводоканале» не сообщили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте на площади недалеко от здания администрации забил гейзер из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU сообщили в СГМУП «Горводоканал». «Произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Выезд аварийных бригад СГМУП „Горводоканал“ был осуществлен незамедлительно. Специалисты приступили к выводу участка водовода из эксплуатации», — сообщили на предприятии. При этом в «Горводоканале» отметили, что отключение жилых домов от водоснабжения не планируется. При этом из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии. На время ремонта был отключен водовод Ду-400м по улице Крылова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте на площади недалеко от здания администрации забил гейзер из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU сообщили в СГМУП «Горводоканал». «Произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Выезд аварийных бригад СГМУП „Горводоканал“ был осуществлен незамедлительно. Специалисты приступили к выводу участка водовода из эксплуатации», — сообщили на предприятии. При этом в «Горводоканале» отметили, что отключение жилых домов от водоснабжения не планируется. При этом из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии. На время ремонта был отключен водовод Ду-400м по улице Крылова.