30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Сургуте рядом с мэрией забил гейзер из-за коммунальной аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
Сколько продлится ремонт в «Горводоканале» не сообщили Фото:

В Сургуте на площади недалеко от здания администрации забил гейзер из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU сообщили в СГМУП «Горводоканал».

«Произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Выезд аварийных бригад СГМУП „Горводоканал“ был осуществлен незамедлительно. Специалисты приступили к выводу участка водовода из эксплуатации», — сообщили на предприятии.

При этом в «Горводоканале» отметили, что отключение жилых домов от водоснабжения не планируется. При этом из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии. На время ремонта был отключен водовод Ду-400м по улице Крылова.

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В Сургуте на площади недалеко от здания администрации забил гейзер из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU сообщили в СГМУП «Горводоканал». «Произошла разгерметизация трубопроводной арматуры на водопроводе, вследствие чего прилегающая к участку площадь была залита водой, попавшей также на проезжую часть. Выезд аварийных бригад СГМУП „Горводоканал“ был осуществлен незамедлительно. Специалисты приступили к выводу участка водовода из эксплуатации», — сообщили на предприятии. При этом в «Горводоканале» отметили, что отключение жилых домов от водоснабжения не планируется. При этом из-за изменения гидравлических режимов работы может ухудшиться качество воды. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии. На время ремонта был отключен водовод Ду-400м по улице Крылова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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