Диетолог пермского санатория раскрыла, как не набрать вес из-за шашлыков

Пермский диетолог Гордеева: пять кусков шашлыка не навредят фигуре

02 мая 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Шашлыки из курицы и индейки менее калорийны Фото: Дарья Попова © URA.RU Шашлыки являются достаточно калорийной пищей. Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит употреблять больше пяти кусков мяса во время пикника. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева. «Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжелая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве. Достаточно трех-пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что перед пикником не нужно голодать. Лучше сделать легкий перекус из овощей и творога. А также пить побольше воды. В качестве напитков можно выбрать овощные смузи, а вот газировки, фруктовых соков и пива стоит избегать. На десерт диетолог рекомендует фрукты. Но съесть их нужно после мяса, а не вперемешку с ним. Ольга Гордеева отметила, что шашлыки из курицы или индейки будут менее калорийны, чем из другого мяса. В качестве соуса лучше использовать домашний майонез или кетчуп. Также в качестве закусок подойдут разносолы собственного приготовления: маринованные огурцы или помидоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шашлыки являются достаточно калорийной пищей. Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит употреблять больше пяти кусков мяса во время пикника. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева. «Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжелая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве. Достаточно трех-пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что перед пикником не нужно голодать. Лучше сделать легкий перекус из овощей и творога. А также пить побольше воды. В качестве напитков можно выбрать овощные смузи, а вот газировки, фруктовых соков и пива стоит избегать. На десерт диетолог рекомендует фрукты. Но съесть их нужно после мяса, а не вперемешку с ним. Ольга Гордеева отметила, что шашлыки из курицы или индейки будут менее калорийны, чем из другого мяса. В качестве соуса лучше использовать домашний майонез или кетчуп. Также в качестве закусок подойдут разносолы собственного приготовления: маринованные огурцы или помидоры.