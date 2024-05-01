01 мая 2024
30 апреля 2024

Диетолог пермского санатория раскрыла, как не набрать вес из-за шашлыков

Пермский диетолог Гордеева: пять кусков шашлыка не навредят фигуре
© Служба новостей «URA.RU»
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Барборис. Альтернатива шашлыкам. Блюда от шефа. Екатеринбург
Шашлыки из курицы и индейки менее калорийны Фото:

Шашлыки являются достаточно калорийной пищей. Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит употреблять больше пяти кусков мяса во время пикника. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева.

«Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжелая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве. Достаточно трех-пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства.

Она добавила, что перед пикником не нужно голодать. Лучше сделать легкий перекус из овощей и творога. А также пить побольше воды. В качестве напитков можно выбрать овощные смузи, а вот газировки, фруктовых соков и пива стоит избегать. На десерт диетолог рекомендует фрукты. Но съесть их нужно после мяса, а не вперемешку с ним.

Ольга Гордеева отметила, что шашлыки из курицы или индейки будут менее калорийны, чем из другого мяса. В качестве соуса лучше использовать домашний майонез или кетчуп. Также в качестве закусок подойдут разносолы собственного приготовления: маринованные огурцы или помидоры.

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Шашлыки являются достаточно калорийной пищей. Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит употреблять больше пяти кусков мяса во время пикника. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева. «Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжелая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве. Достаточно трех-пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что перед пикником не нужно голодать. Лучше сделать легкий перекус из овощей и творога. А также пить побольше воды. В качестве напитков можно выбрать овощные смузи, а вот газировки, фруктовых соков и пива стоит избегать. На десерт диетолог рекомендует фрукты. Но съесть их нужно после мяса, а не вперемешку с ним. Ольга Гордеева отметила, что шашлыки из курицы или индейки будут менее калорийны, чем из другого мяса. В качестве соуса лучше использовать домашний майонез или кетчуп. Также в качестве закусок подойдут разносолы собственного приготовления: маринованные огурцы или помидоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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