В Сургуте будут ежедневно стрелять из пушки в честь Дня Победы

В Сургуте (ХМАО) ежедневно стреляют из пушки ЗИС-3 в честь Дня Победы. Выстрел производят в полдень в районе Речпорта на набережной Оби.
«С 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, сургутяне смогут принять участие в акции „Полуденный выстрел“. В эти даты ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки ЗИС-3 в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.
Пушку для акции предоставил сургутский клуб исторической реконструкции «Арсенал». Орудие начали изготавливать в начале Великой Отечественной войны, его калибр составляет 76 миллиметров. Залп будут производить с места на набережной, откуда югорчан отправляли на фронт.
Ранее URA.RU писало, что над Сургутом в День Победы пролетит женская пилотажная группа «Барсы». Самолеты пролетят над городом с фотографиями фронтовиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!