01 мая 2024
30 апреля 2024

В Сургуте будут ежедневно стрелять из пушки в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк на День Победы. Екатеринбург, пушка, артиллерийский расчет, зис-3
С набережной Сургута в полдень стреляют из пушки Фото:

В Сургуте (ХМАО) ежедневно стреляют из пушки ЗИС-3 в честь Дня Победы. Выстрел производят в полдень в районе Речпорта на набережной Оби.

«С 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, сургутяне смогут принять участие в акции „Полуденный выстрел“. В эти даты ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки ЗИС-3 в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

Пушку для акции предоставил сургутский клуб исторической реконструкции «Арсенал». Орудие начали изготавливать в начале Великой Отечественной войны, его калибр составляет 76 миллиметров. Залп будут производить с места на набережной, откуда югорчан отправляли на фронт.

Ранее URA.RU писало, что над Сургутом в День Победы пролетит женская пилотажная группа «Барсы». Самолеты пролетят над городом с фотографиями фронтовиков.

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В Сургуте (ХМАО) ежедневно стреляют из пушки ЗИС-3 в честь Дня Победы. Выстрел производят в полдень в районе Речпорта на набережной Оби. «С 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, сургутяне смогут принять участие в акции „Полуденный выстрел“. В эти даты ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки ЗИС-3 в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Пушку для акции предоставил сургутский клуб исторической реконструкции «Арсенал». Орудие начали изготавливать в начале Великой Отечественной войны, его калибр составляет 76 миллиметров. Залп будут производить с места на набережной, откуда югорчан отправляли на фронт. Ранее URA.RU писало, что над Сургутом в День Победы пролетит женская пилотажная группа «Барсы». Самолеты пролетят над городом с фотографиями фронтовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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