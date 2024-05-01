В Сургуте будут ежедневно стрелять из пушки в честь Дня Победы

02 мая 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

С набережной Сургута в полдень стреляют из пушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ежедневно стреляют из пушки ЗИС-3 в честь Дня Победы. Выстрел производят в полдень в районе Речпорта на набережной Оби. «С 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, сургутяне смогут принять участие в акции „Полуденный выстрел“. В эти даты ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки ЗИС-3 в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Пушку для акции предоставил сургутский клуб исторической реконструкции «Арсенал». Орудие начали изготавливать в начале Великой Отечественной войны, его калибр составляет 76 миллиметров. Залп будут производить с места на набережной, откуда югорчан отправляли на фронт. Ранее URA.RU писало, что над Сургутом в День Победы пролетит женская пилотажная группа «Барсы». Самолеты пролетят над городом с фотографиями фронтовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) ежедневно стреляют из пушки ЗИС-3 в честь Дня Победы. Выстрел производят в полдень в районе Речпорта на набережной Оби. «С 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, сургутяне смогут принять участие в акции „Полуденный выстрел“. В эти даты ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки ЗИС-3 в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Пушку для акции предоставил сургутский клуб исторической реконструкции «Арсенал». Орудие начали изготавливать в начале Великой Отечественной войны, его калибр составляет 76 миллиметров. Залп будут производить с места на набережной, откуда югорчан отправляли на фронт. Ранее URA.RU писало, что над Сургутом в День Победы пролетит женская пилотажная группа «Барсы». Самолеты пролетят над городом с фотографиями фронтовиков.