Пилотажная группа «Барсы» назвала города ХМАО, над которыми 9 Мая пролетит «Бессмертный полк»

Самолеты «Барсов» пролетят над Когалымом, Сургутом и Нефтеюганском на 9 Мая

12 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Самолеты «Барсов» пролетят над Когалымом, Сургутом и Нефтеюганском с акцией «Бессмертный полк» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В День Победы самолеты первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят с фотографиями фронтовиков в небе над Сургутом, Нефтеюганском и Когалымом. «8-9 мая „Бессмертный полк“ традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 79-й годовщины Великой Победы 1945-го года. В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолеты пилотажной группы „Барсы“ пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Когалым», — заявили представители «Барсов» в своей группе в соцсети «Вконтакте». В 2023 году губернатор ХМАО Наталья Комарова поднялась в небо вместе с пилотажной группой в День Победы. Пилоты с главой округа летали над Нижневартовском, на фюзеляжах самолетов было размещено около 1 500 портретов «Бессмертного полка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы самолеты первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят с фотографиями фронтовиков в небе над Сургутом, Нефтеюганском и Когалымом. «8-9 мая „Бессмертный полк“ традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 79-й годовщины Великой Победы 1945-го года. В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолеты пилотажной группы „Барсы“ пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Когалым», — заявили представители «Барсов» в своей группе в соцсети «Вконтакте». В 2023 году губернатор ХМАО Наталья Комарова поднялась в небо вместе с пилотажной группой в День Победы. Пилоты с главой округа летали над Нижневартовском, на фюзеляжах самолетов было размещено около 1 500 портретов «Бессмертного полка».