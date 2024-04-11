11 апреля 2024

Пилотажная группа «Барсы» назвала города ХМАО, над которыми 9 Мая пролетит «Бессмертный полк»

Самолеты «Барсов» пролетят над Когалымом, Сургутом и Нефтеюганском на 9 Мая
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Молодёжная акция «Звезда Победы» с участием Губернатора Югры Натальи Комаровой и вело и мотопробег. Сургут, авиашоу, барсы
Самолеты «Барсов» пролетят над Когалымом, Сургутом и Нефтеюганском с акцией «Бессмертный полк» Фото:

В День Победы самолеты первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят с фотографиями фронтовиков в небе над Сургутом, Нефтеюганском и Когалымом.

«8-9 мая „Бессмертный полк“ традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 79-й годовщины Великой Победы 1945-го года. В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолеты пилотажной группы „Барсы“ пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Когалым», — заявили представители «Барсов» в своей группе в соцсети «Вконтакте».

В 2023 году губернатор ХМАО Наталья Комарова поднялась в небо вместе с пилотажной группой в День Победы. Пилоты с главой округа летали над Нижневартовском, на фюзеляжах самолетов было размещено около 1 500 портретов «Бессмертного полка».

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В День Победы самолеты первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят с фотографиями фронтовиков в небе над Сургутом, Нефтеюганском и Когалымом. «8-9 мая „Бессмертный полк“ традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 79-й годовщины Великой Победы 1945-го года. В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолеты пилотажной группы „Барсы“ пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Когалым», — заявили представители «Барсов» в своей группе в соцсети «Вконтакте». В 2023 году губернатор ХМАО Наталья Комарова поднялась в небо вместе с пилотажной группой в День Победы. Пилоты с главой округа летали над Нижневартовском, на фюзеляжах самолетов было размещено около 1 500 портретов «Бессмертного полка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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