01 мая 2024

Григорий Лепс приедет в Челябинск с новой программой 9 мая

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
9 мая перед челябинцами выступит Григорий Лепс Фото:

В Челябинске в День Победы 9 Мая выступит Григорий Лепс. Концерт пройдет на площади у торгового центра, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Мероприятия на центральных площадках города пройдут 9 мая. Для челябинцев выступит народный артист РФ Григорий Лепс с концертной программой „Мы эту Победу вовек не забудем“», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На сцене также выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и «Эстрадный оркестр Антона Бугаева». Праздничное шоу начнется в 17:00. Для проведения праздничных мероприятия этот день будет ограничено движение в центре города, подробная информация об этом появится позже.

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В Челябинске в День Победы 9 Мая выступит Григорий Лепс. Концерт пройдет на площади у торгового центра, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Мероприятия на центральных площадках города пройдут 9 мая. Для челябинцев выступит народный артист РФ Григорий Лепс с концертной программой „Мы эту Победу вовек не забудем“», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. На сцене также выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и «Эстрадный оркестр Антона Бугаева». Праздничное шоу начнется в 17:00. Для проведения праздничных мероприятия этот день будет ограничено движение в центре города, подробная информация об этом появится позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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