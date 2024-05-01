Григорий Лепс приедет в Челябинск с новой программой 9 мая

В Челябинске в День Победы 9 Мая выступит Григорий Лепс. Концерт пройдет на площади у торгового центра, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Мероприятия на центральных площадках города пройдут 9 мая. Для челябинцев выступит народный артист РФ Григорий Лепс с концертной программой „Мы эту Победу вовек не забудем“», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
На сцене также выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и «Эстрадный оркестр Антона Бугаева». Праздничное шоу начнется в 17:00. Для проведения праздничных мероприятия этот день будет ограничено движение в центре города, подробная информация об этом появится позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!