Обладатель кубка Европы по самбо Сергей Кузнецов и «железная леди» IRONMAN, вице-чемпионки Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева попробуют одолеть искусственный интеллект, который будет придумывать им «беспощадные» задания. Свердловчане стали участниками нового шоу «Титаны» на ТНТ, рассказали URA.RU представители телеканала.
«В шоу представлен весь ассортимент испытаний: есть и командные, и парные, и индивидуальные. Программа испытаний составлена сбалансированная — на все группы мышц, на все навыки, интересные для спортсменов разных типов», — рассказала продюсер проекта Мария Никольская.
В «Титанах» участвует 99 сильнейших людей России, среди них — чемпионы, бойцы, фитнес-тренеры, каскадеры, спасатели, альпинисты и другие. Победитель получит денежный приз — 10 миллионов рублей.
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