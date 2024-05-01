На Уралмаше в трамвае скончался пассажир

Инцидент произошел на остановке «Уральских рабочих»
В Екатеринбурге утром 2 мая в трамвае на остановке «Уральских Рабочих» скончался пассажир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи.
«Вызов был в 06:40. Мужчина умер до прибытия бригады», — отметили в СМП. Точная причина смерти неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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