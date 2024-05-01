01 мая 2024

На Уралмаше в трамвае скончался пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, проезжая часть, общественный транспорт, город, остановка общественного транспорта, улица радищева, электротранспорт, трамвай
Инцидент произошел на остановке «Уральских рабочих» Фото:

В Екатеринбурге утром 2 мая в трамвае на остановке «Уральских Рабочих» скончался пассажир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи.

«Вызов был в 06:40. Мужчина умер до прибытия бригады», — отметили в СМП. Точная причина смерти неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге утром 2 мая в трамвае на остановке «Уральских Рабочих» скончался пассажир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи. «Вызов был в 06:40. Мужчина умер до прибытия бригады», — отметили в СМП. Точная причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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