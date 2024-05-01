Суд отказался освободить виновника смертельного ДТП со скорой в Челябинске

02 мая 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Виновник ДТП проведет в колонии еще восемь месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Копейский городской суд Челябинской области отказал в досрочном освобождении виновнику аварии с автомобилем скорой помощи, в результате которой погибли водитель и пассажиры. После восьми лет лишения свободы предстоящие восемь месяцев мужчина также проведет в колонии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Прокурор указал, что осужденным фактически не приняты меры к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими», — уточнили в пресс-службе ведомства. С учетом мнения прокурора и родственников потерпевших суд отказал виновнику ДТП. Резонансное ДТП произошло 8 октября 2016 года на Свердловском тракте в Челябинске. Пьяный 35-летний водитель автомобиля Honda Civic на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которую от удара практически разорвало на две части. На месте погибли водитель и фельдшер, второй фельдшер получила тяжелые травмы. Через несколько дней в больнице скончался 10-месячный малыш, которого везли на госпитализацию вместе с мамой, она получила травмы средней тяжести. Виновник аварии был приговорен к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен был возместить четырем потерпевшим моральный вред в размере одного миллиона каждому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Копейский городской суд Челябинской области отказал в досрочном освобождении виновнику аварии с автомобилем скорой помощи, в результате которой погибли водитель и пассажиры. После восьми лет лишения свободы предстоящие восемь месяцев мужчина также проведет в колонии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Прокурор указал, что осужденным фактически не приняты меры к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими», — уточнили в пресс-службе ведомства. С учетом мнения прокурора и родственников потерпевших суд отказал виновнику ДТП. Резонансное ДТП произошло 8 октября 2016 года на Свердловском тракте в Челябинске. Пьяный 35-летний водитель автомобиля Honda Civic на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которую от удара практически разорвало на две части. На месте погибли водитель и фельдшер, второй фельдшер получила тяжелые травмы. Через несколько дней в больнице скончался 10-месячный малыш, которого везли на госпитализацию вместе с мамой, она получила травмы средней тяжести. Виновник аварии был приговорен к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен был возместить четырем потерпевшим моральный вред в размере одного миллиона каждому.