Челябинка укрылась в собачьей будке, чтобы не платить алименты своим детям

02 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

При втором визите приставы нашли должницу в собачьей будке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте Челябинской области мать четырех детей спряталась от приставов в собачьей будке, не желая платить алименты. Двое из детей находятся под опекой старшей сестры, а самый младший живет в детском доме, сообщили URA.RU 2 мая в пресс-службе УФССП региона. «Многодетная мать, должница по алиментам, не явилась в отдел, что стало поводом для визита. Калитку открыл сожитель и заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет неизвестно. Приставы не стали доверять словам и решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке», — сообщили URA.RU в УФССП. Женщина является матерью четырех детей. Мальчика 13 лет и девочку 11 лет воспитывает их старшая сестра, которая и взыскивает с матери алименты. Младший ребенок находится на попечении государства. Сейчас с челябинки требуют порядка 100 тысяч рублей в пользу дочери, однако у женщины нет имущества, официального дохода и денег на счетах. В первый визит приставы составили на должницу протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей») и потребовали прийти в отдел. Когда приставы вновь пришли и нашли женщину в собачьей будке, ее направили в суд. Ей назначили наказание в виде 80 часов работ. В УФССП отметили, что следующее нарушение может привести к уголовному делу, а на женщину вновь пришел исполнительный документ по алиментам, но уже из детского дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области мать четырех детей спряталась от приставов в собачьей будке, не желая платить алименты. Двое из детей находятся под опекой старшей сестры, а самый младший живет в детском доме, сообщили URA.RU 2 мая в пресс-службе УФССП региона. «Многодетная мать, должница по алиментам, не явилась в отдел, что стало поводом для визита. Калитку открыл сожитель и заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет неизвестно. Приставы не стали доверять словам и решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке», — сообщили URA.RU в УФССП. Женщина является матерью четырех детей. Мальчика 13 лет и девочку 11 лет воспитывает их старшая сестра, которая и взыскивает с матери алименты. Младший ребенок находится на попечении государства. Сейчас с челябинки требуют порядка 100 тысяч рублей в пользу дочери, однако у женщины нет имущества, официального дохода и денег на счетах. В первый визит приставы составили на должницу протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей») и потребовали прийти в отдел. Когда приставы вновь пришли и нашли женщину в собачьей будке, ее направили в суд. Ей назначили наказание в виде 80 часов работ. В УФССП отметили, что следующее нарушение может привести к уголовному делу, а на женщину вновь пришел исполнительный документ по алиментам, но уже из детского дома.