01 мая 2024

В Пермском крае представили нового прокурора Октябрьского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Новым прокурором Октябрьского городского округа стал Денис Дерябин Фото:

Администрации Октябрьского городского округа (Пермский край) представили нового главу местной прокуратуры. Им стал старший советник юстиции Денис Дерябин.

«Нового прокурора Октябрьского городского округа 2 мая представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Старший советник юстиции Денис Александрович Дерябин прибыл из Суксунского округа, где занимал должность прокурора последние десять лет», — сообщается в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущий прокурор Октябрьского городского округа Леонид Пранков направлен в Березовский муниципальный округ. С новым прокурором познакомился глава округа Георгий Поезжаев, председатель думы Татьяна Михеева, а также руководители местных отделов полиции, следственного комитета, службы судебных приставов и сотрудники прокуратуры. Также Денис Дерябин провел встречу с жителями округа.

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Администрации Октябрьского городского округа (Пермский край) представили нового главу местной прокуратуры. Им стал старший советник юстиции Денис Дерябин. «Нового прокурора Октябрьского городского округа 2 мая представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Старший советник юстиции Денис Александрович Дерябин прибыл из Суксунского округа, где занимал должность прокурора последние десять лет», — сообщается в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий прокурор Октябрьского городского округа Леонид Пранков направлен в Березовский муниципальный округ. С новым прокурором познакомился глава округа Георгий Поезжаев, председатель думы Татьяна Михеева, а также руководители местных отделов полиции, следственного комитета, службы судебных приставов и сотрудники прокуратуры. Также Денис Дерябин провел встречу с жителями округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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