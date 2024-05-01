В Пермском крае представили нового прокурора Октябрьского округа

02 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Новым прокурором Октябрьского городского округа стал Денис Дерябин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрации Октябрьского городского округа (Пермский край) представили нового главу местной прокуратуры. Им стал старший советник юстиции Денис Дерябин. «Нового прокурора Октябрьского городского округа 2 мая представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Старший советник юстиции Денис Александрович Дерябин прибыл из Суксунского округа, где занимал должность прокурора последние десять лет», — сообщается в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий прокурор Октябрьского городского округа Леонид Пранков направлен в Березовский муниципальный округ. С новым прокурором познакомился глава округа Георгий Поезжаев, председатель думы Татьяна Михеева, а также руководители местных отделов полиции, следственного комитета, службы судебных приставов и сотрудники прокуратуры. Также Денис Дерябин провел встречу с жителями округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрации Октябрьского городского округа (Пермский край) представили нового главу местной прокуратуры. Им стал старший советник юстиции Денис Дерябин. «Нового прокурора Октябрьского городского округа 2 мая представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Старший советник юстиции Денис Александрович Дерябин прибыл из Суксунского округа, где занимал должность прокурора последние десять лет», — сообщается в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий прокурор Октябрьского городского округа Леонид Пранков направлен в Березовский муниципальный округ. С новым прокурором познакомился глава округа Георгий Поезжаев, председатель думы Татьяна Михеева, а также руководители местных отделов полиции, следственного комитета, службы судебных приставов и сотрудники прокуратуры. Также Денис Дерябин провел встречу с жителями округа.