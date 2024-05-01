Прокуратура засудила жителя ХМАО на миллион рублей из-за лесного пожара

02 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Житель Кондинского района ХМАО заплатит миллион рублей за пожар в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура ХМАО взыскала с жителя Кондинского района миллион рублей из-за лесного пожара. Причиной возгорания в лесу стала самодельная печь, которая стояла во дворе у мужчины. «В августе 2022 года житель Кондинского района, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила миллион рублей. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника лесного пожара в бюджет Кондинского района ущерба на указанную сумму», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Прокуратура выиграла дело: виновнику присудили миллионный штраф. Ведомство контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Возгорание обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО взыскала с жителя Кондинского района миллион рублей из-за лесного пожара. Причиной возгорания в лесу стала самодельная печь, которая стояла во дворе у мужчины. «В августе 2022 года житель Кондинского района, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила миллион рублей. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника лесного пожара в бюджет Кондинского района ущерба на указанную сумму», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Прокуратура выиграла дело: виновнику присудили миллионный штраф. Ведомство контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Возгорание обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.