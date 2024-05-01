01 мая 2024
30 апреля 2024

Прокуратура засудила жителя ХМАО на миллион рублей из-за лесного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Житель Кондинского района ХМАО заплатит миллион рублей за пожар в лесу Фото:

Прокуратура ХМАО взыскала с жителя Кондинского района миллион рублей из-за лесного пожара. Причиной возгорания в лесу стала самодельная печь, которая стояла во дворе у мужчины.

«В августе 2022 года житель Кондинского района, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила миллион рублей. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника лесного пожара в бюджет Кондинского района ущерба на указанную сумму», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Прокуратура выиграла дело: виновнику присудили миллионный штраф. Ведомство контролирует исполнение решения суда.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Возгорание обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.

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Прокуратура ХМАО взыскала с жителя Кондинского района миллион рублей из-за лесного пожара. Причиной возгорания в лесу стала самодельная печь, которая стояла во дворе у мужчины. «В августе 2022 года житель Кондинского района, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила миллион рублей. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновника лесного пожара в бюджет Кондинского района ущерба на указанную сумму», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Прокуратура выиграла дело: виновнику присудили миллионный штраф. Ведомство контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Возгорание обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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