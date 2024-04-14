14 апреля 2024

В ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Очаги возгорания обнаружили в Кондинском районе (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.

«К этому часу возгорания локализованы на площади 2,5 и 0,7 гектара соответственно. Над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры», — говорится в telegram-канале депнедра ХМАО.

Специалисты пока не установили причину возникновения пожаров. Но отмечают, что весной подобные ситуации зачастую связаны с действиями людей. Нынешние возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и лесам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами. Тогда губернатор Наталья Комарова сообщала, Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе. «К этому часу возгорания локализованы на площади 2,5 и 0,7 гектара соответственно. Над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры», — говорится в telegram-канале депнедра ХМАО. Специалисты пока не установили причину возникновения пожаров. Но отмечают, что весной подобные ситуации зачастую связаны с действиями людей. Нынешние возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и лесам. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами. Тогда губернатор Наталья Комарова сообщала, Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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