В ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году

15 апреля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Очаги возгорания обнаружили в Кондинском районе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе. «К этому часу возгорания локализованы на площади 2,5 и 0,7 гектара соответственно. Над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры», — говорится в telegram-канале депнедра ХМАО. Специалисты пока не установили причину возникновения пожаров. Но отмечают, что весной подобные ситуации зачастую связаны с действиями людей. Нынешние возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и лесам. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами. Тогда губернатор Наталья Комарова сообщала, Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе. «К этому часу возгорания локализованы на площади 2,5 и 0,7 гектара соответственно. Над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры», — говорится в telegram-канале депнедра ХМАО. Специалисты пока не установили причину возникновения пожаров. Но отмечают, что весной подобные ситуации зачастую связаны с действиями людей. Нынешние возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и лесам. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами. Тогда губернатор Наталья Комарова сообщала, Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.