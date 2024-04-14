В ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в 2024 году ландшафтные пожары. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.
«К этому часу возгорания локализованы на площади 2,5 и 0,7 гектара соответственно. Над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников пожарно-химической станции Авиалесоохраны Югры», — говорится в telegram-канале депнедра ХМАО.
Специалисты пока не установили причину возникновения пожаров. Но отмечают, что весной подобные ситуации зачастую связаны с действиями людей. Нынешние возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и лесам.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами. Тогда губернатор Наталья Комарова сообщала, Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.
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