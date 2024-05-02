В Курской области приняли важное решение по мигрантам

Глава Курской области Старовойт запретил мигрантам работать в такси

02 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Большинство подписчиков канала Романа Старовойта высказались за введение запрета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курской области мигрантам запретили работать в такси. Такое постановление подписал губернатор области Роман Старовойт в ходе еженедельного совещания в Доме советов. «Я буквально при вас подписываю постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. В Курской области, в отличие от других, не так много мигрантов», — заявил Роман Старовойт. Его слова приводит издание «Курские известия». Он отметил, что возможно принятие и дополнительных ограничений. Обсуждение вопроса назначено на 3 мая. До этого Старовойт опубликовал в своем telegram-канале опрос . Большинство высказалось за то, чтобы запретить мигрантам заниматься некоторыми видами деятельности для профилактики мер безопасности. В опросе был пункт про работу в такси. До этого мигрантам запретили работать таксистами на Камчатке. По словам губернатора Владимира Солодова, часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области мигрантам запретили работать в такси. Такое постановление подписал губернатор области Роман Старовойт в ходе еженедельного совещания в Доме советов. «Я буквально при вас подписываю постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. В Курской области, в отличие от других, не так много мигрантов», — заявил Роман Старовойт. Его слова приводит издание «Курские известия». Он отметил, что возможно принятие и дополнительных ограничений. Обсуждение вопроса назначено на 3 мая. До этого Старовойт опубликовал в своем telegram-канале опрос. Большинство высказалось за то, чтобы запретить мигрантам заниматься некоторыми видами деятельности для профилактики мер безопасности. В опросе был пункт про работу в такси. До этого мигрантам запретили работать таксистами на Камчатке. По словам губернатора Владимира Солодова, часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси.