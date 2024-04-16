Еще один регион России запретил мигрантам работать в такси

На Камчатке запретили мигрантам работать в такси

16 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Мигрантам на Камчатке запретили работать в такси Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке. По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов. Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке. По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов. Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым.