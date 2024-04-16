Еще один регион России запретил мигрантам работать в такси

На Камчатке запретили мигрантам работать в такси
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Обзорная по городу. Пермь , такси, шашечка такси
Мигрантам на Камчатке запретили работать в такси Фото:

На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке.

По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов.

Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

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На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке. По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов. Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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