Еще один регион России запретил мигрантам работать в такси

На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке.
По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов.
Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На Камчатке решено запретить мигрантам трудиться в сфере такси. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — написал Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующее постановление вступит в силу к концу весны текущего года и будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на работу на Камчатке. По словам главы региона, достаточно часто нелегальные мигранты, совершающие преступления в регионе, заняты в сфере такси. Введенные ограничения и ужесточение миграционной политики позволят сделать рынок пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным, убежден Солодов. Правительство Новосибирской области и Крыма также ввели запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Постановление о запрете подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым.