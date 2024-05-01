В Тюмени взлетели цены на вторичное жилье

02 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

За год квартиры на вторичном рынке подорожали больше, чем на 10% Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В сравнении с прошлым годом, в марте 2024 года удельная цена квартир на вторичном рынке выросла на 10,82%», — указано в отчете. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля. Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, где в среднем удельная цена составила 136 992 рубля. На третьем месте — район Заречный со стоимостью 135 723 рубля за квадратный метр. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете риелторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В сравнении с прошлым годом, в марте 2024 года удельная цена квартир на вторичном рынке выросла на 10,82%», — указано в отчете. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля. Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, где в среднем удельная цена составила 136 992 рубля. На третьем месте — район Заречный со стоимостью 135 723 рубля за квадратный метр. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете риелторов.