В Тюмени взлетели цены на вторичное жилье

В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«В сравнении с прошлым годом, в марте 2024 года удельная цена квартир на вторичном рынке выросла на 10,82%», — указано в отчете. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля.
Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, где в среднем удельная цена составила 136 992 рубля. На третьем месте — район Заречный со стоимостью 135 723 рубля за квадратный метр. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете риелторов.
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В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В сравнении с прошлым годом, в марте 2024 года удельная цена квартир на вторичном рынке выросла на 10,82%», — указано в отчете. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля. Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, где в среднем удельная цена составила 136 992 рубля. На третьем месте — район Заречный со стоимостью 135 723 рубля за квадратный метр. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете риелторов.