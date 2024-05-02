Из Челябинской области выдворят за день 32 мигранта

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Проверки мест концентрации иностранцев продолжатся Фото:

С территории Челябинской области 2 мая выдворят 32 мигранта. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, массированные проверки продолжатся.

«Только в четверг, 2 мая, принудительно будут удалены из страны 32 иностранца. Мероприятия по противодействию незаконной миграции будут продолжены», — отметили в челябинском главке.

По словам полицейских, данные мероприятия являются частью продолжающихся массированных проверок мест пребывания иностранных граждан. Зафиксировано снижение преступности среди иностранцев на 38%. Но на треть увеличилось количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции. Суды приняли больше решений об административном выдворении, а количество нарушителей, привлеченных к ответственности, достигло 4,5 тысячи.

На данный момент в Центре временного содержания иностранных граждан находятся 153 мигранта, ожидающих вступления в силу судебных решений и оформления документов для возвращения на родину. Проверки прошли в местах концентрации мигрантов в гостиницах, общежитиях, хостелах. Под пристальным вниманием полицейских оказались строительные объекты, рынки, места стихийной торговли и теплицы.

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С территории Челябинской области 2 мая выдворят 32 мигранта. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, массированные проверки продолжатся. «Только в четверг, 2 мая, принудительно будут удалены из страны 32 иностранца. Мероприятия по противодействию незаконной миграции будут продолжены», — отметили в челябинском главке. По словам полицейских, данные мероприятия являются частью продолжающихся массированных проверок мест пребывания иностранных граждан. Зафиксировано снижение преступности среди иностранцев на 38%. Но на треть увеличилось количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции. Суды приняли больше решений об административном выдворении, а количество нарушителей, привлеченных к ответственности, достигло 4,5 тысячи. На данный момент в Центре временного содержания иностранных граждан находятся 153 мигранта, ожидающих вступления в силу судебных решений и оформления документов для возвращения на родину. Проверки прошли в местах концентрации мигрантов в гостиницах, общежитиях, хостелах. Под пристальным вниманием полицейских оказались строительные объекты, рынки, места стихийной торговли и теплицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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