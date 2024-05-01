01 мая 2024

В ХМАО устроят автопробег в честь Дня Победы

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Международный автопробег на ретро автомобилях "Победа -одна на всех". Курган, георгиевская лента, колесо автомобиля, ретро автомобили, фара, аэрография, автомобиль победа, победа одна на всех
В День Победы автомобилисты Сургута устроят автопробег по городу Фото:

Автомобилисты Сургута (ХМАО) 9 мая устроят автопробег в честь годовщины Великой Победы. Он начнется в 12:30 от Ледового дворца спорта.

«9 мая в Сургуте пройдет автопробег в честь Дня Победы. Старт в 12:30 от Ледового дворца спорта», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

В рамках акции «Бессмертный полк» сургутянам предложили украсить автомобили портретами героев Великой Отечественной войны. Также югорчане могут нанести изображения на одежду и выставить свои фото в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте ежедневно стреляют из пушки в честь Дня Победы. Торжественный залп из исторического орудия производят в полдень с набережной Оби.

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Автомобилисты Сургута (ХМАО) 9 мая устроят автопробег в честь годовщины Великой Победы. Он начнется в 12:30 от Ледового дворца спорта. «9 мая в Сургуте пройдет автопробег в честь Дня Победы. Старт в 12:30 от Ледового дворца спорта», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. В рамках акции «Бессмертный полк» сургутянам предложили украсить автомобили портретами героев Великой Отечественной войны. Также югорчане могут нанести изображения на одежду и выставить свои фото в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте ежедневно стреляют из пушки в честь Дня Победы. Торжественный залп из исторического орудия производят в полдень с набережной Оби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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