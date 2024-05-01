В ХМАО устроят автопробег в честь Дня Победы

Автомобилисты Сургута (ХМАО) 9 мая устроят автопробег в честь годовщины Великой Победы. Он начнется в 12:30 от Ледового дворца спорта.
«9 мая в Сургуте пройдет автопробег в честь Дня Победы. Старт в 12:30 от Ледового дворца спорта», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.
В рамках акции «Бессмертный полк» сургутянам предложили украсить автомобили портретами героев Великой Отечественной войны. Также югорчане могут нанести изображения на одежду и выставить свои фото в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте ежедневно стреляют из пушки в честь Дня Победы. Торжественный залп из исторического орудия производят в полдень с набережной Оби.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!