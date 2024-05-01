01 мая 2024

Бойцы СВО просят власти Сургута помочь жителям, оставшимся без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Видео бойцы записали в зоне проведения СВО Фото:

Бойцы СВО записали видео с обращением к властям Сургута (ХМАО) и попросили их вмешаться в конфликт между городским автотранспортным предприятием СПОПАТ и частным перевозчиком. В результате их разногласий 194 человека оказались без работы, в том числе и родственники военнослужащих.

«Предприятие оказывало нам неоднократно финансовую помощь в приобретении автозапчастей. Расходных материалов, которые нам необходимы. Оказали помощь в приобретении пикапа для вывоза раненых. В данном видео просим администрацию города Сургут и ХМАО оказать содействие и разобраться в ситуации, почему так получилось, что на сегодняшний день 194 сотрудника оказались без работы, в том числе и наши родственники», — сообщили бойцы в видеообращении, размещенном в tg-канале «ЧП Сургут».

Сотрудники подрядчика остались без работы после того, как СПОПАТ отказался продлевать контракт с предпринимателем на обслуживание трех пассажирских маршрутов 13, 45 и 47. Совокупный объем перевозок по ним составляет 800 тысяч человек в месяц, что является третью от общего количества пассажиропотока Сургута. По словам директора СПОПАТ, у предприятия не хватает средств, чтобы покрыть денежные запросы подрядчика. «Первое — это то, что сумма была не обоснована с их стороны, а с другой стороны, даже если бы она была обоснована, то нам негде взять эти 236 рублей за километр», — сообщил Попов.

Между тем в мэрии отметили, что держат ситуацию на контроле. Работникам предпринимателя предложено устроиться в СПОПАТ. С этого месяца на предприятии пройдет индексация зарплат водительского состава. Она составит 110 тысяч рублей. При этом в СПОПАТ отметили, что не намерены сокращать количество автобусов на маршрутах, которые обслуживал подрядчик.

Ранее URA.RU сообщало, что властей Сургута разорвал контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров. Директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Александр Попов сообщил, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно.

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Бойцы СВО записали видео с обращением к властям Сургута (ХМАО) и попросили их вмешаться в конфликт между городским автотранспортным предприятием СПОПАТ и частным перевозчиком. В результате их разногласий 194 человека оказались без работы, в том числе и родственники военнослужащих. «Предприятие оказывало нам неоднократно финансовую помощь в приобретении автозапчастей. Расходных материалов, которые нам необходимы. Оказали помощь в приобретении пикапа для вывоза раненых. В данном видео просим администрацию города Сургут и ХМАО оказать содействие и разобраться в ситуации, почему так получилось, что на сегодняшний день 194 сотрудника оказались без работы, в том числе и наши родственники», — сообщили бойцы в видеообращении, размещенном в tg-канале «ЧП Сургут». Сотрудники подрядчика остались без работы после того, как СПОПАТ отказался продлевать контракт с предпринимателем на обслуживание трех пассажирских маршрутов 13, 45 и 47. Совокупный объем перевозок по ним составляет 800 тысяч человек в месяц, что является третью от общего количества пассажиропотока Сургута. По словам директора СПОПАТ, у предприятия не хватает средств, чтобы покрыть денежные запросы подрядчика. «Первое — это то, что сумма была не обоснована с их стороны, а с другой стороны, даже если бы она была обоснована, то нам негде взять эти 236 рублей за километр», — сообщил Попов. Между тем в мэрии отметили, что держат ситуацию на контроле. Работникам предпринимателя предложено устроиться в СПОПАТ. С этого месяца на предприятии пройдет индексация зарплат водительского состава. Она составит 110 тысяч рублей. При этом в СПОПАТ отметили, что не намерены сокращать количество автобусов на маршрутах, которые обслуживал подрядчик. Ранее URA.RU сообщало, что властей Сургута разорвал контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров. Директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Александр Попов сообщил, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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