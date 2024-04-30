30 апреля 2024
29 апреля 2024

Перевозчик властей Сургута ответил на обвинения в монополизации пассажирских перевозок

СПОПАТ Сургута разорвал контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
СПОПАТ будет обслуживать 13,45 и 47 маршруты Фото:

В сургутском СПОПАТ объяснили, что стало причиной разрыва партнерских отношений с частным предпринимателем, обслуживающем три маршрута в городе. Директор автотранспортного предприятия Александр Попов сообщил URA.RU, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно.

«У ООО „Центр“ 30-го апреля истек договор на обслуживание 3 маршрутов. Документ не расторгали, истек срок соглашения. В связи с требованиями субподрядчика ему были предложены условия с повышенным тарифом, однако на это был получен отказ. Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика», — сообщил Попов.

При этом Попов отметил, что благодаря новым автобусам, которые город купил в лизинг, потребность в перевозках будет полностью закрыта. С 1 мая предприятие берет на баланс три маршрута под номером 13, 45 и 47.

Ранее URA.RU сообщало, что власти города в начале апреля выпустили на линию новые маршрутные автобусы. В город доставили 25 автобусов «ЛИАЗ» из 30 приобретенных.

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В сургутском СПОПАТ объяснили, что стало причиной разрыва партнерских отношений с частным предпринимателем, обслуживающем три маршрута в городе. Директор автотранспортного предприятия Александр Попов сообщил URA.RU, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. «У ООО „Центр“ 30-го апреля истек договор на обслуживание 3 маршрутов. Документ не расторгали, истек срок соглашения. В связи с требованиями субподрядчика ему были предложены условия с повышенным тарифом, однако на это был получен отказ. Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика», — сообщил Попов. При этом Попов отметил, что благодаря новым автобусам, которые город купил в лизинг, потребность в перевозках будет полностью закрыта. С 1 мая предприятие берет на баланс три маршрута под номером 13, 45 и 47. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в начале апреля выпустили на линию новые маршрутные автобусы. В город доставили 25 автобусов «ЛИАЗ» из 30 приобретенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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