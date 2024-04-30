Перевозчик властей Сургута ответил на обвинения в монополизации пассажирских перевозок

В сургутском СПОПАТ объяснили, что стало причиной разрыва партнерских отношений с частным предпринимателем, обслуживающем три маршрута в городе. Директор автотранспортного предприятия Александр Попов сообщил URA.RU, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно.
«У ООО „Центр“ 30-го апреля истек договор на обслуживание 3 маршрутов. Документ не расторгали, истек срок соглашения. В связи с требованиями субподрядчика ему были предложены условия с повышенным тарифом, однако на это был получен отказ. Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика», — сообщил Попов.
При этом Попов отметил, что благодаря новым автобусам, которые город купил в лизинг, потребность в перевозках будет полностью закрыта. С 1 мая предприятие берет на баланс три маршрута под номером 13, 45 и 47.
Ранее URA.RU сообщало, что власти города в начале апреля выпустили на линию новые маршрутные автобусы. В город доставили 25 автобусов «ЛИАЗ» из 30 приобретенных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!