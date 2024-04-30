Перевозчик властей Сургута ответил на обвинения в монополизации пассажирских перевозок

СПОПАТ Сургута разорвал контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров

01 мая 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

СПОПАТ будет обслуживать 13,45 и 47 маршруты Фото: Алексей Андронов © URA.RU В сургутском СПОПАТ объяснили, что стало причиной разрыва партнерских отношений с частным предпринимателем, обслуживающем три маршрута в городе. Директор автотранспортного предприятия Александр Попов сообщил URA.RU, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. «У ООО „Центр“ 30-го апреля истек договор на обслуживание 3 маршрутов. Документ не расторгали, истек срок соглашения. В связи с требованиями субподрядчика ему были предложены условия с повышенным тарифом, однако на это был получен отказ. Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика», — сообщил Попов. При этом Попов отметил, что благодаря новым автобусам, которые город купил в лизинг, потребность в перевозках будет полностью закрыта. С 1 мая предприятие берет на баланс три маршрута под номером 13, 45 и 47. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в начале апреля выпустили на линию новые маршрутные автобусы. В город доставили 25 автобусов «ЛИАЗ» из 30 приобретенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сургутском СПОПАТ объяснили, что стало причиной разрыва партнерских отношений с частным предпринимателем, обслуживающем три маршрута в городе. Директор автотранспортного предприятия Александр Попов сообщил URA.RU, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. «У ООО „Центр“ 30-го апреля истек договор на обслуживание 3 маршрутов. Документ не расторгали, истек срок соглашения. В связи с требованиями субподрядчика ему были предложены условия с повышенным тарифом, однако на это был получен отказ. Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика», — сообщил Попов. При этом Попов отметил, что благодаря новым автобусам, которые город купил в лизинг, потребность в перевозках будет полностью закрыта. С 1 мая предприятие берет на баланс три маршрута под номером 13, 45 и 47. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в начале апреля выпустили на линию новые маршрутные автобусы. В город доставили 25 автобусов «ЛИАЗ» из 30 приобретенных.