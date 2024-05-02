02 мая 2024
01 мая 2024

ФАС приостановила аукцион по ремонту детсада в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС приостановила закупки на услуги по ремонту детсада в столице ЯНАО Фото:

Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуры закупки на оказание услуг по ремонту детсада «Умка» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается в ЕИС «Закупки». Там уточняется, что участник аукциона ИП Саядян З.К. подал жалобу, посчитав требования заказчика о членстве в саморегулируемой организации незаконными.

Представитель ИП Саядян З.К. подал жалобу в ФАС на муниципалитет Салехарда, который намерен отремонтировать детский сад № 13 «Умка». Как следует из текста жалобы, требование заказчика о том, что участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, незаконно. «Оборудование детских площадок относится к малым архитектурным формам, то есть детские площадки не являются объектами капитального строительства, данная позиция подтверждается в определении Верховного суда РФ», — говорится в заявлении.

Как следует из документации лота, начальная цена закупки — почти 70 млн рублей. Аукцион успел состояться: в нем приняли участие четыре потенциальных подрядчика. Победитель снизил стоимость работ на объекте до 62,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».

Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Салехарда. Ответ ожидается.

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Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуры закупки на оказание услуг по ремонту детсада «Умка» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается в ЕИС «Закупки». Там уточняется, что участник аукциона ИП Саядян З.К. подал жалобу, посчитав требования заказчика о членстве в саморегулируемой организации незаконными. Представитель ИП Саядян З.К. подал жалобу в ФАС на муниципалитет Салехарда, который намерен отремонтировать детский сад № 13 «Умка». Как следует из текста жалобы, требование заказчика о том, что участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, незаконно. «Оборудование детских площадок относится к малым архитектурным формам, то есть детские площадки не являются объектами капитального строительства, данная позиция подтверждается в определении Верховного суда РФ», — говорится в заявлении. Как следует из документации лота, начальная цена закупки — почти 70 млн рублей. Аукцион успел состояться: в нем приняли участие четыре потенциальных подрядчика. Победитель снизил стоимость работ на объекте до 62,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Салехарда. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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