В ЯНАО горожане просят установить автобусную остановку возле детсада

Жители Салехарда просят организовать остановку возле детского сада «Мамонтенок»

04 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Жителям столицы Ямала не хватает остановочных павильонов возле детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба к администрация Салехарда — рассмотреть возможность остановки у детского сада „Мамонтенок“. С маленьким ребенком 3-5 лет порой тяжело идти от остановки. Школьникам идти полминуты, а с дошколятами, как минимум минут 10. Когда еще ветер в лицо, тротуары не почищены, то это тяжеловато», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) недовольны изменением маршрута общественного транспорта. С 1 апреля изменилась схема движения автобуса №13. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба к администрация Салехарда — рассмотреть возможность остановки у детского сада „Мамонтенок“. С маленьким ребенком 3-5 лет порой тяжело идти от остановки. Школьникам идти полминуты, а с дошколятами, как минимум минут 10. Когда еще ветер в лицо, тротуары не почищены, то это тяжеловато», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) недовольны изменением маршрута общественного транспорта. С 1 апреля изменилась схема движения автобуса №13.