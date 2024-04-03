03 апреля 2024

В ЯНАО горожане просят установить автобусную остановку возле детсада

Жители Салехарда просят организовать остановку возле детского сада «Мамонтенок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, лэп, знак автобусной остановки
Жителям столицы Ямала не хватает остановочных павильонов возле детских садов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«Огромная просьба к администрация Салехарда — рассмотреть возможность остановки у детского сада „Мамонтенок“. С маленьким ребенком 3-5 лет порой тяжело идти от остановки. Школьникам идти полминуты, а с дошколятами, как минимум минут 10. Когда еще ветер в лицо, тротуары не почищены, то это тяжеловато», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария. Ответ обещали подготовить.

Ранее URA.RU писало о том, что жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) недовольны изменением маршрута общественного транспорта. С 1 апреля изменилась схема движения автобуса №13.

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В Салехарде (ЯНАО) родители детсадовцев обратились к местным властям с просьбой об организации остановки общественного транспорта ближе к дошкольному учреждению «Мамонтенок». О том, что их дети замерзают по пути к детскому саду сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». «Огромная просьба к администрация Салехарда — рассмотреть возможность остановки у детского сада „Мамонтенок“. С маленьким ребенком 3-5 лет порой тяжело идти от остановки. Школьникам идти полминуты, а с дошколятами, как минимум минут 10. Когда еще ветер в лицо, тротуары не почищены, то это тяжеловато», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) недовольны изменением маршрута общественного транспорта. С 1 апреля изменилась схема движения автобуса №13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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