Власти Киргизии призвали своих граждан не ездить в Россию

02 мая 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Власти Киргизии не получали сигналов о массовом отказе своим гражданам во въезде в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе. «Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны. При необходимости выезда гражданам Киргизии посоветовали заранее уточнить информацию о возможных ограничениях на въезд в Россию. При этом сигналов о массовом отказе во въезде гражданам Киргизии в РФ в ведомство не поступало. Министерство и загранучреждения Республики заверило, что отслеживают ситуацию с миграционной политикой в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе. «Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны. При необходимости выезда гражданам Киргизии посоветовали заранее уточнить информацию о возможных ограничениях на въезд в Россию. При этом сигналов о массовом отказе во въезде гражданам Киргизии в РФ в ведомство не поступало. Министерство и загранучреждения Республики заверило, что отслеживают ситуацию с миграционной политикой в России.