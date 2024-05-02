Власти Киргизии призвали своих граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.
«Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны. При необходимости выезда гражданам Киргизии посоветовали заранее уточнить информацию о возможных ограничениях на въезд в Россию.
При этом сигналов о массовом отказе во въезде гражданам Киргизии в РФ в ведомство не поступало. Министерство и загранучреждения Республики заверило, что отслеживают ситуацию с миграционной политикой в России.
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