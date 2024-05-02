В Кургане дорожники будут работать по ночам, чтобы разгрузить трассу «Иртыш». Видео

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Монтаж наземного пешеходного перехода на федеральной трассе Иртыш. Курган, ремонтные работы, монтаж пешеходного перехода, наземный переход
В Кургане после паводка будут ремонтировать дороги по ночам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников.

«В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально».

Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением.

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После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. «В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально». Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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