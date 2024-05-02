После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников.
«В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально».
Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением.
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После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. «В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально». Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением.