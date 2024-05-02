В Кургане дорожники будут работать по ночам, чтобы разгрузить трассу «Иртыш». Видео

02 мая 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

В Кургане после паводка будут ремонтировать дороги по ночам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. «В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально». Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После перекрытия шоссе Тюнина в Кургане из-за паводка, сильно вырос поток автомобилей на участке трассы «Иртыш». Чтобы не создавать дополнительных помех движению, дорожники будут работать в ночное время. Об этом рассказал гендиректор АО «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. «В Кургане из-за подтопления шоссе имени Тюнина было принято решение организовать движение через федеральную трассу „Иртыш“. Понимая, что жителям необходимо добираться до работы по загруженной дороге, работы на улице Гагарина будут проводиться в ночное время. Улица с 3 мая днем откроется для движения транспорта», — сообщил Ситников. Его слова передает telegram-канал «Курганская область официально». Когда паводок отступит, планируется открыть движение транспорта под Омским мостом, уточнил Ситников. Он добавил, что дорожники отремонтируют дорожное полотно, поврежденное наводнением.